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Урожай винограда в Грузии в этом году будет рекордным, заявил Кобахидзе

Урожай винограда в Грузии в этом году будет рекордным, заявил Кобахидзе - 17.09.2026, ПРАЙМ

Урожай винограда в Грузии в этом году будет рекордным, заявил Кобахидзе

Урожай винограда в Грузии в этом году станет рекордным, и сбор будет организован на высоком уровне, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:45+0300

2026-09-17T11:45+0300

2026-09-17T12:02+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен - ПРАЙМ. Урожай винограда в Грузии в этом году станет рекордным, и сбор будет организован на высоком уровне, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "Предварительный прогноз — в этом году у нас будет рекордный урожай. В прошлом году также был очень высокий показатель, однако в этом году будет абсолютно рекордный показатель. Мы заранее подготовились к этому, в том числе в отношении субсидирования", — сказал Кобахидзе журналистам, говоря о винограде. По его словам, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уже провело необходимую подготовку к сбору урожая. За прошлогодний сезон грузинские фермеры переработали более 336 тысяч тонн винограда. Этот показатель назывался рекордным за последние 30 лет. Сбор урожая винограда (ртвели) — один из ключевых сельскохозяйственных сезонов в Грузии. Виноградарство имеет важное значение для экономики страны, особенно для Кахетии — главного винодельческого региона. В этом году сезон сбора винограда в Грузии начался в Кахетии 10 сентября. Первыми к сбору приступили виноградари муниципалитета Дедоплисцкаро. Ртвели проходит поэтапно, по мере созревания винограда. Основной период сбора традиционно приходится на конец сентября и октябрь, однако отдельные сорта могут собирать и в ноябре. Помимо Кахетии, сбор винограда проходит в Раче, Самегрело, Гурии, Квемо-Картли и Шида-Картли.

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сельское хозяйство, мировая экономика, грузия