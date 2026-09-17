https://1prime.ru/20260917/huawei-873390946.html

СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год

СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год

Китайская компания Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год, сообщает китайский портал IT Home. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:58+0300

2026-09-17T14:58+0300

2026-09-17T15:06+0300

технологии

huawei

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год, сообщает китайский портал IT Home. По словам действующего председателя правления Huawei Ван Тао, выпуск интегральных микросхем Ascend 960DT и Ascend 960PR будет осуществлен раньше запланированных сроков - в первом и третьем кварталах 2027 соответственно. "В дальнейшем компания планирует придерживаться темпов "один год - одно поколение", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, выпуск поколения Ascend 970 запланирован на 2028 год, а Ascend 980 - на 2029 год.

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технологии, huawei