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СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год - 17.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год
СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год - 17.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год
Китайская компания Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год, сообщает китайский портал IT Home. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:58+0300
2026-09-17T15:06+0300
технологии
huawei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873390946.jpg?1789646767
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год, сообщает китайский портал IT Home. По словам действующего председателя правления Huawei Ван Тао, выпуск интегральных микросхем Ascend 960DT и Ascend 960PR будет осуществлен раньше запланированных сроков - в первом и третьем кварталах 2027 соответственно. "В дальнейшем компания планирует придерживаться темпов "один год - одно поколение", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, выпуск поколения Ascend 970 запланирован на 2028 год, а Ascend 980 - на 2029 год.
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192
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192
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технологии, huawei
Технологии, Huawei
14:58 17.09.2026 (обновлено: 15:06 17.09.2026)
 
СМИ: Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год

IT Home: китайская Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Huawei планирует выпускать чипы Ascend нового поколения каждый год, сообщает китайский портал IT Home.
По словам действующего председателя правления Huawei Ван Тао, выпуск интегральных микросхем Ascend 960DT и Ascend 960PR будет осуществлен раньше запланированных сроков - в первом и третьем кварталах 2027 соответственно.
"В дальнейшем компания планирует придерживаться темпов "один год - одно поколение", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, выпуск поколения Ascend 970 запланирован на 2028 год, а Ascend 980 - на 2029 год.
 
ТехнологииHuawei
 
 
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