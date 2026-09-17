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Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР
Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР - 17.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР
Более 23,5 тысячи домов, соцобъектов и котельных, а также больше 13 тысяч километров сетей готовы к отопительному сезону в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:15+0300
2026-09-17T18:25+0300
недвижимость
марат хуснуллин
денис пушилин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более 23,5 тысячи домов, соцобъектов и котельных, а также больше 13 тысяч километров сетей готовы к отопительному сезону в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин в четверг провел рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, обсуждались темпы подготовки региона к прохождению отопительного периода. "Рассмотрели с ним темпы подготовки республики к прохождению отопительного периода. Денис Владимирович доложил, что на сегодняшний день более 23,5 тысяч домов, соцобъектов и котельных, а также свыше 13 000 километров сетей готовы к зиме", - написал Хуснуллин на платформе "Макс". Вице-премьер отметил, что, несмотря на оперативную обстановку, аварийные бригады в регионе восстанавливают работу коммунальных систем и энергокомплекса в усиленном режиме, максимально быстрыми темпами. Также, по словам Хуснуллина, на встрече были обсуждены меры поддержки, направленные на развитие предприятий республики и существующие правовые механизмы. Так, отметил он, инвесторы планируют вложить в предприятия и экономику региона более 192 миллиардов рублей.
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недвижимость, марат хуснуллин, денис пушилин
Недвижимость, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин
18:15 17.09.2026 (обновлено: 18:25 17.09.2026)
 
Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР

Хуснуллин: более 23,5 тысячи домов и соцобъектов готовы к отопительному сезону в ДНР

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более 23,5 тысячи домов, соцобъектов и котельных, а также больше 13 тысяч километров сетей готовы к отопительному сезону в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин в четверг провел рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, обсуждались темпы подготовки региона к прохождению отопительного периода.
"Рассмотрели с ним темпы подготовки республики к прохождению отопительного периода. Денис Владимирович доложил, что на сегодняшний день более 23,5 тысяч домов, соцобъектов и котельных, а также свыше 13 000 километров сетей готовы к зиме", - написал Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер отметил, что, несмотря на оперативную обстановку, аварийные бригады в регионе восстанавливают работу коммунальных систем и энергокомплекса в усиленном режиме, максимально быстрыми темпами.
Также, по словам Хуснуллина, на встрече были обсуждены меры поддержки, направленные на развитие предприятий республики и существующие правовые механизмы. Так, отметил он, инвесторы планируют вложить в предприятия и экономику региона более 192 миллиардов рублей.
 
НедвижимостьМарат ХуснуллинДенис Пушилин
 
 
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