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Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР

Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР - 17.09.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР

Более 23,5 тысячи домов, соцобъектов и котельных, а также больше 13 тысяч километров сетей готовы к отопительному сезону в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:15+0300

2026-09-17T18:15+0300

2026-09-17T18:25+0300

недвижимость

марат хуснуллин

денис пушилин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более 23,5 тысячи домов, соцобъектов и котельных, а также больше 13 тысяч километров сетей готовы к отопительному сезону в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин в четверг провел рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, обсуждались темпы подготовки региона к прохождению отопительного периода. "Рассмотрели с ним темпы подготовки республики к прохождению отопительного периода. Денис Владимирович доложил, что на сегодняшний день более 23,5 тысяч домов, соцобъектов и котельных, а также свыше 13 000 километров сетей готовы к зиме", - написал Хуснуллин на платформе "Макс". Вице-премьер отметил, что, несмотря на оперативную обстановку, аварийные бригады в регионе восстанавливают работу коммунальных систем и энергокомплекса в усиленном режиме, максимально быстрыми темпами. Также, по словам Хуснуллина, на встрече были обсуждены меры поддержки, направленные на развитие предприятий республики и существующие правовые механизмы. Так, отметил он, инвесторы планируют вложить в предприятия и экономику региона более 192 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, марат хуснуллин, денис пушилин