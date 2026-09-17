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В "Алисе AI" появился ИИ-инструмент для подготовки к ЕГЭ
В "Алисе AI" появился ИИ-инструмент для подготовки к ЕГЭ - 17.09.2026, ПРАЙМ
В "Алисе AI" появился ИИ-инструмент для подготовки к ЕГЭ
Российским школьникам стал доступен ИИ-инструмент "Для учебы" по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) в "Алисе AI", рассказали в "Яндексе". | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:17+0300
2026-09-17T10:17+0300
2026-09-17T10:22+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российским школьникам стал доступен ИИ-инструмент "Для учебы" по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) в "Алисе AI", рассказали в "Яндексе". "В Алисе AI появился модуль "Для учебы" - с его помощью можно готовиться к ЕГЭ, а также в режиме диалога с нейросетью изучать математику и английский. В основу модуля заложены педагогические принципы: находить пробелы в знаниях и понятным языком объяснять материал по шагам, чтобы школьник научился справляться с заданиями самостоятельно", - говорится в сообщении компании. Так, пользователям теперь доступен тренажер для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике. Задания в нем составлены с учетом требований Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Тренажер показывает в виде статистики, с какими задачами ученик справился, а с какими нет, и так позволяет понять, какие темы стоит повторить. Кроме того, пользователи также могут изучать в модуле школьную программу по математике 5-11 классов. Если ученик пропустит урок или не поймет задачу, нейросеть объяснит логику решения на конкретных примерах, задавая наводящие вопросы и отвечая на вопросы школьника. В разделе английского языка школьники смогут тренироваться по темам для письменной части ЕГЭ, заучивать слова на конкретных примерах и разбирать домашние задания.
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технологии, общество , яндекс
Технологии, Общество , Яндекс
В "Алисе AI" появился ИИ-инструмент для подготовки к ЕГЭ
В "Алисе AI" появился ИИ-инструмент "Для учебы" по подготовке к ЕГЭ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российским школьникам стал доступен ИИ-инструмент "Для учебы" по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) в "Алисе AI", рассказали в "Яндексе".
"В Алисе AI появился модуль "Для учебы" - с его помощью можно готовиться к ЕГЭ, а также в режиме диалога с нейросетью изучать математику и английский. В основу модуля заложены педагогические принципы: находить пробелы в знаниях и понятным языком объяснять материал по шагам, чтобы школьник научился справляться с заданиями самостоятельно", - говорится в сообщении компании.
Так, пользователям теперь доступен тренажер для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике. Задания в нем составлены с учетом требований Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Тренажер показывает в виде статистики, с какими задачами ученик справился, а с какими нет, и так позволяет понять, какие темы стоит повторить.
Кроме того, пользователи также могут изучать в модуле школьную программу по математике 5-11 классов. Если ученик пропустит урок или не поймет задачу, нейросеть объяснит логику решения на конкретных примерах, задавая наводящие вопросы и отвечая на вопросы школьника.
В разделе английского языка школьники смогут тренироваться по темам для письменной части ЕГЭ, заучивать слова на конкретных примерах и разбирать домашние задания.