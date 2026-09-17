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Индия требует от "Ингосстраха" 145 млн руб за утонувшую партию гороха

Индия требует от "Ингосстраха" 145 млн руб за утонувшую партию гороха - 17.09.2026, ПРАЙМ

Индия требует от "Ингосстраха" 145 млн руб за утонувшую партию гороха

Индийская компания Aditya Birla Global Trading просит Арбитражный суд Москвы взыскать с крупного российского страховщика "Ингосстрах" более 145 миллионов рублей | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:59+0300

2026-09-17T16:59+0300

2026-09-17T17:01+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индийская компания Aditya Birla Global Trading просит Арбитражный суд Москвы взыскать с крупного российского страховщика "Ингосстрах" более 145 миллионов рублей за утонувшую у берегов Индии партию гороха, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спор связан с поставкой крупной партии желтого гороха из России в Индию. Насыпной груз был доставлен на морском специализированном судне Glorious Sea из Новороссийска в Калькутту без повреждений. Там горох на якорной стоянке перегрузили на восемь индийских барж для дальнейшей транспортировки в порт и по рекам вглубь страны. Более чем через две недели после выгрузки две баржи затонули, сообщил в судебном заседании представитель истца. Партия гороха на одной из них погибла полностью, на другой была испорчена. Индийская компания, конечный покупатель сельхозпродукции, потребовала от "Ингосстраха" страховое возмещение за часть товара. Ответчик попросил суд иск отклонить, поскольку требование предъявлено за этап перевозки, который не был застрахован. По его словам, груз принимался на страхование как отправка на специализированном морском судне длиной около 150 метров, тогда как происшествие произошло после его выгрузки на старые речные баржи, не предназначенные для морского перехода и не согласованные со страховщиком. Юрист "Ингосстраха" в доказательство представил письмо брокера с подтверждением, что у страхователя не было намерения страховать следующий этап перевозки на баржах. Суд отложил слушания на октябрь. Предприятия индийской Aditya Birla Group работают в нескольких странах в текстильной, химической, цементной и телекоммуникационной отраслях, а также в области финансов.

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бизнес, россия, индия, новороссийск, ингосстрах