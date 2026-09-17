Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/infljatsija-873374634.html
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,3% с 2,9% в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:16+0300
2026-09-17T08:16+0300
мировая экономика
сша
евростат
банк англии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873374634.jpg?1789622188
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,3% с 2,9% в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 17 сентября, в 12.00 мск. В 14.00 мск состоится сентябрьское заседание Банка Англии. Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки на уровне 3,75% годовых. В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за август составил 1,31 миллиона. За июль их число составило 1,239 миллиона, а за июнь - 1,427 миллиона. Также в 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 сентября. Аналитики ждут, что их число выросло до 208 тысяч с уровня предыдущей недели в 206 тысяч.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, евростат, банк англии
Мировая экономика, США, Евростат, Банк Англии
08:16 17.09.2026
 
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%

Trading Economics: годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 3,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,3% с 2,9% в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 17 сентября, в 12.00 мск.
В 14.00 мск состоится сентябрьское заседание Банка Англии. Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки на уровне 3,75% годовых.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за август составил 1,31 миллиона. За июль их число составило 1,239 миллиона, а за июнь - 1,427 миллиона.
Также в 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 сентября. Аналитики ждут, что их число выросло до 208 тысяч с уровня предыдущей недели в 206 тысяч.
 
Мировая экономикаСШАЕвростатБанк Англии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала