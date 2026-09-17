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Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,3% с 2,9% в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:16+0300
2026-09-17T08:16+0300
2026-09-17T08:16+0300
мировая экономика
сша
евростат
банк англии
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,3% с 2,9% в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 17 сентября, в 12.00 мск.
В 14.00 мск состоится сентябрьское заседание Банка Англии. Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки на уровне 3,75% годовых.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за август составил 1,31 миллиона. За июль их число составило 1,239 миллиона, а за июнь - 1,427 миллиона.
Также в 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 сентября. Аналитики ждут, что их число выросло до 208 тысяч с уровня предыдущей недели в 206 тысяч.
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мировая экономика, сша, евростат, банк англии
Мировая экономика, США, Евростат, Банк Англии
Годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%
Trading Economics: годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 3,3%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,3% с 2,9% в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 17 сентября, в 12.00 мск.
В 14.00 мск состоится сентябрьское заседание Банка Англии. Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки на уровне 3,75% годовых.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за август составил 1,31 миллиона. За июль их число составило 1,239 миллиона, а за июнь - 1,427 миллиона.
Также в 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 сентября. Аналитики ждут, что их число выросло до 208 тысяч с уровня предыдущей недели в 206 тысяч.