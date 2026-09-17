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Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась - 17.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,2% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:18+0300
2026-09-17T12:18+0300
2026-09-17T12:18+0300
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,2% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка, опубликованная ранее в сентябре, предполагала годовую инфляцию в 3,3%.
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мировая экономика, евростат
Мировая экономика, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 3,2%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,2% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка, опубликованная ранее в сентябре, предполагала годовую инфляцию в 3,3%.