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Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась - 17.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,2% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:18+0300

2026-09-17T12:18+0300

2026-09-17T12:18+0300

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до 3,2% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Предварительная оценка, опубликованная ранее в сентябре, предполагала годовую инфляцию в 3,3%.

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мировая экономика, евростат