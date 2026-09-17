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Инфляция в России находится под контролем, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в России находится под контролем, заявил Путин
Инфляция в России находится под контролем, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России находится под контролем, заявил Путин
Уровень инфляции в России в целом находится под контролем, она снижается со второго квартала минувшего года, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:23+0300
2026-09-17T21:30+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России в целом находится под контролем, она снижается со второго квартала минувшего года, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин. "Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года она постепенно снижается", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что годовая инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%. "Это заметно ниже прошлогоднего уровня, да и по итогам первого квартала 2025 года, напомню, инфляция была двузначной – 10,3%", - добавил президент.
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40
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
21:23 17.09.2026 (обновлено: 21:30 17.09.2026)
 
Инфляция в России находится под контролем, заявил Путин

Путин: уровень инфляции в России в целом находится под контролем

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России в целом находится под контролем, она снижается со второго квартала минувшего года, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года она постепенно снижается", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что годовая инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%.
"Это заметно ниже прошлогоднего уровня, да и по итогам первого квартала 2025 года, напомню, инфляция была двузначной – 10,3%", - добавил президент.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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