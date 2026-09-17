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Блокада Ирана истощает ВМС США: расходы растут, боеготовность падает - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Блокада Ирана истощает ВМС США: расходы растут, боеготовность падает
Блокада Ирана истощает ВМС США: расходы растут, боеготовность падает - 17.09.2026, ПРАЙМ
Блокада Ирана истощает ВМС США: расходы растут, боеготовность падает
Военно-морская блокада Ирана, ставшая главным инструментом давления администрации Трампа, оборачивается серьезным испытанием для американских вооруженных сил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:01+0300
2026-09-17T12:01+0300
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
bloomberg
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Военно-морская блокада Ирана, ставшая главным инструментом давления администрации Трампа, оборачивается серьезным испытанием для американских вооруженных сил. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на Bloomberg, операция изнуряет личный состав и ослабляет позиции Вашингтона в других уголках мира.Матросы авианосца "Авраам Линкольн", впервые за девять месяцев зашедшего в порт Таиланда, жалуются на многочисленные поломки и резкое падение морального духа. На борту появился черный рынок туалетных принадлежностей, а интернет отключали на 40 дней — моряки оказались отрезанными от семей. Элитная 82-я воздушно-десантная дивизия готовится к 12-месячной отправке на Ближний Восток, хотя боевых задач у нее там не будет.С 4 июля в блокаде поочередно участвовали как минимум 28 кораблей ВМС США. Затраты на их эксплуатацию превысили 7,1 миллиарда долларов с января, а ежедневные расходы составляют около 32,5 миллиона. К операции привлечено более 30% корабельного состава американского флота. При этом использовать ключевые базы в регионе невозможно — они повреждены ударами иранских ракет."Мы можем и дальше перебрасывать все необходимое на Ближний Восток столько, сколько нужно, — сказал генерал в отставке Джозеф Вотел, возглавлявший Центральное командование США с 2016 по 2019 год. — Но это связано с расходами. Людей будут отправлять на длительное время, но еще большую озабоченность у меня вызывает то, что это окажет негативное воздействие на другие приоритеты".Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл сообщил, что в этом году в бюджете флота может появиться дыра в 8 миллиардов долларов. Миллиарды уже "перепрограммируются" из НИОКР на эксплуатацию и обслуживание, отменено как минимум одно учение в Азии. Бюджетное управление Конгресса оценило общие затраты на войну в 38 миллиардов долларов по состоянию на 1 августа.Особую тревогу вызывает истощение арсеналов. С июня 2025 года США израсходовали две трети запасов ракет-перехватчиков ПРО. "Такая нехватка станет особенно проблематичной, если начнется конфликт с противником, в арсенале которого много баллистических и крылатых ракет", — говорится в докладе.Длительные походы нарушают графики ремонта, рассчитанные на годы вперед. Один из источников оценил, что ВМС начнут сталкиваться с проблемами боеготовности уже в ближайшие два года. Американский институт предпринимательства оценил несоблюдение графиков обслуживания в 750 миллионов долларов дополнительных затрат.Параллельно растут риски для ключевых союзников. На прошлой неделе хуситы захватили прибрежные районы Йемена и вывели из строя саудовский трубопровод "Восток — Запад". Седьмой флот США, базирующийся в Японии и на Гуаме, вынужден отправлять корабли в Персидский залив, ослабляя присутствие в Азии.Блокада больно бьет и по Ирану: инфляция превышает 80%, нефтяные поставки почти остановлены. Однако, как отмечает Эмма Солсбери из Института внешнеполитических исследований, иранское руководство не сталкивается с политическими последствиями внутри страны. "Иранцы уже давно сталкиваются с различными ограничениями, но все это не смогло заставить их покориться", — сказала она. По ее мнению, Тегеран способен выдерживать блокаду довольно долго.
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мировая экономика, сша, иран, ближний восток, bloomberg
Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Bloomberg
12:01 17.09.2026
 
Блокада Ирана истощает ВМС США: расходы растут, боеготовность падает

Bloomberg: блокада Ирана может создать дыру в $8 млрд в бюджете ВМС США

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . ВМС США
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Военно-морская блокада Ирана, ставшая главным инструментом давления администрации Трампа, оборачивается серьезным испытанием для американских вооруженных сил. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на Bloomberg, операция изнуряет личный состав и ослабляет позиции Вашингтона в других уголках мира.
Матросы авианосца "Авраам Линкольн", впервые за девять месяцев зашедшего в порт Таиланда, жалуются на многочисленные поломки и резкое падение морального духа. На борту появился черный рынок туалетных принадлежностей, а интернет отключали на 40 дней — моряки оказались отрезанными от семей. Элитная 82-я воздушно-десантная дивизия готовится к 12-месячной отправке на Ближний Восток, хотя боевых задач у нее там не будет.
С 4 июля в блокаде поочередно участвовали как минимум 28 кораблей ВМС США. Затраты на их эксплуатацию превысили 7,1 миллиарда долларов с января, а ежедневные расходы составляют около 32,5 миллиона. К операции привлечено более 30% корабельного состава американского флота. При этом использовать ключевые базы в регионе невозможно — они повреждены ударами иранских ракет.
"Мы можем и дальше перебрасывать все необходимое на Ближний Восток столько, сколько нужно, — сказал генерал в отставке Джозеф Вотел, возглавлявший Центральное командование США с 2016 по 2019 год. — Но это связано с расходами. Людей будут отправлять на длительное время, но еще большую озабоченность у меня вызывает то, что это окажет негативное воздействие на другие приоритеты".
Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл сообщил, что в этом году в бюджете флота может появиться дыра в 8 миллиардов долларов. Миллиарды уже "перепрограммируются" из НИОКР на эксплуатацию и обслуживание, отменено как минимум одно учение в Азии. Бюджетное управление Конгресса оценило общие затраты на войну в 38 миллиардов долларов по состоянию на 1 августа.
Особую тревогу вызывает истощение арсеналов. С июня 2025 года США израсходовали две трети запасов ракет-перехватчиков ПРО. "Такая нехватка станет особенно проблематичной, если начнется конфликт с противником, в арсенале которого много баллистических и крылатых ракет", — говорится в докладе.
Длительные походы нарушают графики ремонта, рассчитанные на годы вперед. Один из источников оценил, что ВМС начнут сталкиваться с проблемами боеготовности уже в ближайшие два года. Американский институт предпринимательства оценил несоблюдение графиков обслуживания в 750 миллионов долларов дополнительных затрат.
СМИ: конфликт с Ираном нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке
2 сентября, 22:51
Параллельно растут риски для ключевых союзников. На прошлой неделе хуситы захватили прибрежные районы Йемена и вывели из строя саудовский трубопровод "Восток — Запад". Седьмой флот США, базирующийся в Японии и на Гуаме, вынужден отправлять корабли в Персидский залив, ослабляя присутствие в Азии.
Блокада больно бьет и по Ирану: инфляция превышает 80%, нефтяные поставки почти остановлены. Однако, как отмечает Эмма Солсбери из Института внешнеполитических исследований, иранское руководство не сталкивается с политическими последствиями внутри страны. "Иранцы уже давно сталкиваются с различными ограничениями, но все это не смогло заставить их покориться", — сказала она. По ее мнению, Тегеран способен выдерживать блокаду довольно долго.
 
Мировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКBloomberg
 
 
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