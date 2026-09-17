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Кабмин актуализировал стратегию развития таможенной службы до 2030 года
Кабмин актуализировал стратегию развития таможенной службы до 2030 года - 17.09.2026, ПРАЙМ
Кабмин актуализировал стратегию развития таможенной службы до 2030 года
Правительство РФ актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года с целью продолжения модернизации таможенной сферы, в документе отражены... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:38+0300
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2026-09-17T12:38+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года с целью продолжения модернизации таможенной сферы, в документе отражены задачи по сокращению времени досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через госграницу, развитию электронного декларирования товаров и другие планы, сообщает кабмин. "Сокращение времени досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу, дальнейшее развитие электронного декларирования товаров, запуск обновленной автоматизированной информационной системы таможенных органов – эти и другие задачи нашли отражение в актуализированной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Распоряжение об утверждении этого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении правительства. Изменения направлены на продолжение полномасштабной работы по модернизации таможенной сферы. Одним из ее приоритетных направлений является сокращение времени досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу с нынешних 50-35 минут до 10 минут, указывается в сообщении. "Достичь такого результата планируется в том числе за счет обеспечения цифровизации процессов контроля. Соответствующие технические средства контроля – электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков - станут частью перспективных моделей автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного пунктов пропуска через госграницу", - отмечается в сообщении. С 1 января 2027 года такие перспективные модели будут использоваться в качестве стандарта при строительстве, модернизации и реконструкции пунктов пропуска, поясняется в сообщении. Оптимизировать совершение таможенных операций также планируется с помощью подачи предварительных деклараций на товары в рамках таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска. А совершенствование работы распределительной сети центров электронного декларирования позволит увеличить электронное декларирование товаров, говорится в сообщении кабмина. Достижение высокого уровня цифровизации таможенного администрирования также остается важнейшей задачей, указывается в сообщении. "Этому, в том числе, будет способствовать запуск обновленной информационной системы таможенных органов", - уточнили в кабмине. Стратегия развития таможенной службы до 2030 года была утверждена правительством в мае 2020 года. Ее главным целевым показателем остается увеличение доли автоматизированных таможенных операций до 100% к 2030 году, напомнили в кабмине.
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россия, михаил мишустин
Кабмин актуализировал стратегию развития таможенной службы до 2030 года
Правительство актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года с целью продолжения модернизации таможенной сферы, в документе отражены задачи по сокращению времени досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через госграницу, развитию электронного декларирования товаров и другие планы, сообщает кабмин.
"Сокращение времени досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу, дальнейшее развитие электронного декларирования товаров, запуск обновленной автоматизированной информационной системы таможенных органов – эти и другие задачи нашли отражение в актуализированной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Распоряжение об утверждении этого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении правительства.
Изменения направлены на продолжение полномасштабной работы по модернизации таможенной сферы. Одним из ее приоритетных направлений является сокращение времени досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу с нынешних 50-35 минут до 10 минут, указывается в сообщении.
"Достичь такого результата планируется в том числе за счет обеспечения цифровизации процессов контроля. Соответствующие технические средства контроля – электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков - станут частью перспективных моделей автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного пунктов пропуска через госграницу", - отмечается в сообщении.
С 1 января 2027 года такие перспективные модели будут использоваться в качестве стандарта при строительстве, модернизации и реконструкции пунктов пропуска, поясняется в сообщении.
Оптимизировать совершение таможенных операций также планируется с помощью подачи предварительных деклараций на товары в рамках таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска. А совершенствование работы распределительной сети центров электронного декларирования позволит увеличить электронное декларирование товаров, говорится в сообщении кабмина.
Достижение высокого уровня цифровизации таможенного администрирования также остается важнейшей задачей, указывается в сообщении. "Этому, в том числе, будет способствовать запуск обновленной информационной системы таможенных органов", - уточнили в кабмине.
Стратегия развития таможенной службы до 2030 года была утверждена правительством в мае 2020 года. Ее главным целевым показателем остается увеличение доли автоматизированных таможенных операций до 100% к 2030 году, напомнили в кабмине.