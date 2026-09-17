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Канада предложила Казахстану обменяться опытом в реализации проектов МРК - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Канада предложила Казахстану обменяться опытом в реализации проектов МРК
Канада предложила Казахстану обменяться опытом в реализации проектов МРК - 17.09.2026, ПРАЙМ
Канада предложила Казахстану обменяться опытом в реализации проектов МРК
Канада предлагает Казахстану обмен опытом в реализации проектов малых модульных реакторов, сообщает казахстанское министерство торговли и интеграции. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:05+0300
2026-09-17T10:07+0300
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казахстан
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сша
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АСТАНА, 17 сен - ПРАЙМ. Канада предлагает Казахстану обмен опытом в реализации проектов малых модульных реакторов, сообщает казахстанское министерство торговли и интеграции. Глава министерства Арман Шаккалиев по телефону обсудил с министром международной торговли Канады Маниндером Сидху расширение торгово-экономического взаимодействия. "Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере атомной энергетики. Канадская сторона предложила обменяться опытом в реализации проектов малых модульных реакторов, включая проект Darlington SMR, а также технологии CANDU", - говорится в сообщении. В минторге добавили, что стороны обсудили перспективы участия канадских компаний в реализации планов Казахстана по развитию атомной энергетики. В минторге отметили, что Арман Шаккалиев предложил перейти к реализации флагманских совместных проектов и подготовить совместный план действий Казахстана и Канады с конкретными приоритетами и проектами. Отдельно была отмечена возможность развития инициатив в рамках подхода Made with Canada и расширения присутствия канадской продукции на казахстанском рынке. "Мы подготовили перечень потенциальных казахстанских экспортных товаров по 45 товарным категориям на общую сумму порядка 255 миллионов долларов США. Готовы совместно с канадской стороной определить конкретные механизмы продвижения этой продукции на рынок Канады", - приводятся в сообщении слова Шаккалиева. Глава минторга Казахстана подчеркнул, что Казахстан может стать для канадских партнеров важной платформой для выхода на рынки Китая и других стран региона. Перспективным направлением стороны назвали сотрудничество в области критически важных минералов и горнодобывающей промышленности, а также в сфере сельского хозяйства, аэрокосмической отрасли и логистики.
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россия, казахстан, канада, сша
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КАНАДА, США
10:05 17.09.2026 (обновлено: 10:07 17.09.2026)
 
Канада предложила Казахстану обменяться опытом в реализации проектов МРК

Канада предложила Казахстану обмен опытом в реализации проектов малых модульных реакторов

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АСТАНА, 17 сен - ПРАЙМ. Канада предлагает Казахстану обмен опытом в реализации проектов малых модульных реакторов, сообщает казахстанское министерство торговли и интеграции.
Глава министерства Арман Шаккалиев по телефону обсудил с министром международной торговли Канады Маниндером Сидху расширение торгово-экономического взаимодействия.
"Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере атомной энергетики. Канадская сторона предложила обменяться опытом в реализации проектов малых модульных реакторов, включая проект Darlington SMR, а также технологии CANDU", - говорится в сообщении.
В минторге добавили, что стороны обсудили перспективы участия канадских компаний в реализации планов Казахстана по развитию атомной энергетики.
В минторге отметили, что Арман Шаккалиев предложил перейти к реализации флагманских совместных проектов и подготовить совместный план действий Казахстана и Канады с конкретными приоритетами и проектами. Отдельно была отмечена возможность развития инициатив в рамках подхода Made with Canada и расширения присутствия канадской продукции на казахстанском рынке.
"Мы подготовили перечень потенциальных казахстанских экспортных товаров по 45 товарным категориям на общую сумму порядка 255 миллионов долларов США. Готовы совместно с канадской стороной определить конкретные механизмы продвижения этой продукции на рынок Канады", - приводятся в сообщении слова Шаккалиева.
Глава минторга Казахстана подчеркнул, что Казахстан может стать для канадских партнеров важной платформой для выхода на рынки Китая и других стран региона.
Перспективным направлением стороны назвали сотрудничество в области критически важных минералов и горнодобывающей промышленности, а также в сфере сельского хозяйства, аэрокосмической отрасли и логистики.
 
РОССИЯКАЗАХСТАНКАНАДАСША
 
 
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