https://1prime.ru/20260917/kandidat-873406371.html

Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS

Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS - 17.09.2026, ПРАЙМ

Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS

Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что на должности будет добиваться смены владельца российско-сербской компании... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:10+0300

2026-09-17T21:10+0300

2026-09-17T21:17+0300

бизнес

сша

сербия

александр вучич

владимир путин

nis

минфин сша

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873406371.jpg?1789669063

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что на должности будет добиваться смены владельца российско-сербской компании "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). "Я, безусловно, продолжу настаивать на том, чтобы структура собственности и управления компанией NIS изменилась: она должна перейти от российских владельцев к другим, - вопрос о том, к кому именно, насколько я понимаю, сейчас находится в стадии обсуждения", - сказал Янг. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 30 сентября срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций и лицензии на операционную деятельность российско-сербской NIS. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций NIS венгерской MOL. Сделка, по его словам, может состояться в сентябре.

сша

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, сербия, александр вучич, владимир путин, nis, минфин сша, газпром