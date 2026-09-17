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Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS
Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS - 17.09.2026, ПРАЙМ
Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS
Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что на должности будет добиваться смены владельца российско-сербской компании... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:10+0300
2026-09-17T21:17+0300
бизнес
сша
сербия
александр вучич
владимир путин
nis
минфин сша
газпром
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что на должности будет добиваться смены владельца российско-сербской компании "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). "Я, безусловно, продолжу настаивать на том, чтобы структура собственности и управления компанией NIS изменилась: она должна перейти от российских владельцев к другим, - вопрос о том, к кому именно, насколько я понимаю, сейчас находится в стадии обсуждения", - сказал Янг. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 30 сентября срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций и лицензии на операционную деятельность российско-сербской NIS. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций NIS венгерской MOL. Сделка, по его словам, может состояться в сентябре.
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бизнес, сша, сербия, александр вучич, владимир путин, nis, минфин сша, газпром
Бизнес, США, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, Минфин США, Газпром
21:10 17.09.2026 (обновлено: 21:17 17.09.2026)
 
Кандидат на пост посла США в Сербии потребовал смены владельца NIS

Кандидат на пост посла США в Сербии заявил, что NIS должна сменить российского владельца

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что на должности будет добиваться смены владельца российско-сербской компании "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
"Я, безусловно, продолжу настаивать на том, чтобы структура собственности и управления компанией NIS изменилась: она должна перейти от российских владельцев к другим, - вопрос о том, к кому именно, насколько я понимаю, сейчас находится в стадии обсуждения", - сказал Янг.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 30 сентября срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций и лицензии на операционную деятельность российско-сербской NIS.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций NIS венгерской MOL. Сделка, по его словам, может состояться в сентябре.
 
БизнесСШАСЕРБИЯАлександр ВучичВладимир ПутинNISМинфин СШАГазпром
 
 
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