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Хакеры потребовали от банка Revolut 3 миллиона долларов за данные клиентов
Хакеры потребовали от банка Revolut 3 миллиона долларов за данные клиентов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Хакеры потребовали от банка Revolut 3 миллиона долларов за данные клиентов
Хакеры потребовали от британского банка Revolut три миллиона долларов, угрожая опубликовать данные клиентов банка, полученные при утечке, сообщила газета... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:02+0300
2026-09-17T09:02+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Хакеры потребовали от британского банка Revolut три миллиона долларов, угрожая опубликовать данные клиентов банка, полученные при утечке, сообщила газета Financial Times. Ранее сообщалось, что Revolut подтвердил утечку данных клиентов в результате мошеннической схемы. В компании заявляли, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене государственного учреждения для направления фиктивных запросов о предоставлении информации. "Хакеры, заявившие о своей причастности к утечке данных из Revolut, пригрозили продать конфиденциальную информацию сотен клиентов другим преступным группировкам, если британский онлайн-банк не выплатит выкуп в размере трех миллионов долларов в течение 24 часов", - говорится в сообщении газеты. Группировка, именовавшая себя iamnotavillain, опубликовала свое требование в среду днем на своем сайте вместе с часами, показывающим оставшееся время. В сообщении хакеры требовали от банка три миллиона долларов, или шесть тысяч в виде криптовалюты Monero, "в противном случае все данные будут проданы", уточняет издание. Хакерская группа также рассказала газете, что они впервые использовали свой сайт для подобных ультиматумов, и пока у них не было переговоров с Revolut. "Financial Times связалась с хакерами через Telegram после того, как они сделали сайт поздно в понедельник, выложив скриншоты некоторых данных, которые предположительно были получены у банка", - добавляет издание. По данным газеты, вскоре после публикации требования о выкупе хакеры направили ей 60-секундную видеозапись экрана, на которой неизвестный пользователь просматривает массив документов, предположительно, принадлежащих Revolut.
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финансы, банки, технологии, financial times, telegram
Финансы, Банки, Технологии, Financial Times, Telegram
Хакеры потребовали от банка Revolut 3 миллиона долларов за данные клиентов
Financial Times: хакеры потребовали от британского банка Revolut $3 миллиона
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Хакеры потребовали от британского банка Revolut три миллиона долларов, угрожая опубликовать данные клиентов банка, полученные при утечке, сообщила газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что Revolut подтвердил утечку данных клиентов в результате мошеннической схемы. В компании заявляли, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене государственного учреждения для направления фиктивных запросов о предоставлении информации.
"Хакеры, заявившие о своей причастности к утечке данных из Revolut, пригрозили продать конфиденциальную информацию сотен клиентов другим преступным группировкам, если британский онлайн-банк не выплатит выкуп в размере трех миллионов долларов в течение 24 часов", - говорится в сообщении газеты.
Группировка, именовавшая себя iamnotavillain, опубликовала свое требование в среду днем на своем сайте вместе с часами, показывающим оставшееся время. В сообщении хакеры требовали от банка три миллиона долларов, или шесть тысяч в виде криптовалюты Monero, "в противном случае все данные будут проданы", уточняет издание.
Хакерская группа также рассказала газете, что они впервые использовали свой сайт для подобных ультиматумов, и пока у них не было переговоров с Revolut.
"Financial Times
связалась с хакерами через Telegram
после того, как они сделали сайт поздно в понедельник, выложив скриншоты некоторых данных, которые предположительно были получены у банка", - добавляет издание.
По данным газеты, вскоре после публикации требования о выкупе хакеры направили ей 60-секундную видеозапись экрана, на которой неизвестный пользователь просматривает массив документов, предположительно, принадлежащих Revolut.