Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/kitaj-873398444.html
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений - 17.09.2026, ПРАЙМ
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений
Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:51+0300
2026-09-17T17:51+0300
промышленность
китай
москва
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873398444.jpg?1789656670
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений, заявил старший инженер Китайской академии геологических наук Гао Хуэй. "Первое - нам необходимо построить центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в рамках ШОС", - сказал Гао Хуэй на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования. По прогнозам инженера, к 2035 году мировой дефицит меди может составить 30%, а лития - 40% на фоне истощения легкодоступных руд в мире. Китай готов совместно с Высшим горным советом России использовать все возможности для сотрудничества в этой сфере. Конференция ШОС по лучшим практикам недропользования проходит в Москве 17-18 сентября 2026 года.
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, китай, москва, шос
Промышленность, КИТАЙ, МОСКВА, ШОС
17:51 17.09.2026
 
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений

Китай предложил создать центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в ШОС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений, заявил старший инженер Китайской академии геологических наук Гао Хуэй.
"Первое - нам необходимо построить центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в рамках ШОС", - сказал Гао Хуэй на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования.
По прогнозам инженера, к 2035 году мировой дефицит меди может составить 30%, а лития - 40% на фоне истощения легкодоступных руд в мире. Китай готов совместно с Высшим горным советом России использовать все возможности для сотрудничества в этой сфере.
Конференция ШОС по лучшим практикам недропользования проходит в Москве 17-18 сентября 2026 года.
 
ПромышленностьКИТАЙМОСКВАШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала