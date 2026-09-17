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Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений

Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений - 17.09.2026, ПРАЙМ

Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений

Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:51+0300

2026-09-17T17:51+0300

2026-09-17T17:51+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений, заявил старший инженер Китайской академии геологических наук Гао Хуэй. "Первое - нам необходимо построить центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в рамках ШОС", - сказал Гао Хуэй на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования. По прогнозам инженера, к 2035 году мировой дефицит меди может составить 30%, а лития - 40% на фоне истощения легкодоступных руд в мире. Китай готов совместно с Высшим горным советом России использовать все возможности для сотрудничества в этой сфере. Конференция ШОС по лучшим практикам недропользования проходит в Москве 17-18 сентября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, китай, москва, шос