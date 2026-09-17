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Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений - 17.09.2026, ПРАЙМ
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений
Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:51+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений, заявил старший инженер Китайской академии геологических наук Гао Хуэй.
"Первое - нам необходимо построить центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в рамках ШОС", - сказал Гао Хуэй на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования.
По прогнозам инженера, к 2035 году мировой дефицит меди может составить 30%, а лития - 40% на фоне истощения легкодоступных руд в мире. Китай готов совместно с Высшим горным советом России использовать все возможности для сотрудничества в этой сфере.
Конференция ШОС по лучшим практикам недропользования проходит в Москве 17-18 сентября 2026 года.
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Промышленность, КИТАЙ, МОСКВА, ШОС
Китай предложил создать центры оценки трудноизвлекаемых месторождений
Китай предложил создать центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в ШОС
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай выступил с инициативой сформировать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений, заявил старший инженер Китайской академии геологических наук Гао Хуэй.
"Первое - нам необходимо построить центры динамической оценки трудноизвлекаемых месторождений в рамках ШОС", - сказал Гао Хуэй на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования.
По прогнозам инженера, к 2035 году мировой дефицит меди может составить 30%, а лития - 40% на фоне истощения легкодоступных руд в мире. Китай готов совместно с Высшим горным советом России использовать все возможности для сотрудничества в этой сфере.
Конференция ШОС по лучшим практикам недропользования проходит в Москве 17-18 сентября 2026 года.