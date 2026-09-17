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СМИ: Китай ввел в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Чанцзян"

СМИ: Китай ввел в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Чанцзян" - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Китай ввел в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Чанцзян"

Китай ввел в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Чанцзян" с китайским реактором "Хуалун-1" на острове Хайнань, сообщает газета Global Times. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:00+0300

2026-09-17T19:00+0300

2026-09-17T19:02+0300

хайнань

китай

global times

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай ввел в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Чанцзян" с китайским реактором "Хуалун-1" на острове Хайнань, сообщает газета Global Times. В апреле местные СМИ сообщали, что китайский реактор третьего поколения "Хуалун-1" уже вступил в стадию серийного строительства. Количество эксплуатируемых и утвержденных к строительству как в Китайской Народной Республике, так и за ее пределами блоков превышает 40 единиц. "Третий энергоблок атомной электростанции "Чанцзян" с ядерным реактором "Хуалун-1" в южнокитайском порту свободной торговли острова Хайнань перешел на стадию коммерческой эксплуатации в четверг (17 сентября)", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, четвертый энергоблок на данный момент завершил холодные испытания и готовится к вводу в коммерческую эксплуатацию. Как только два энергоблока будут введены в эксплуатацию, они будут вырабатывать около 18 миллиардов киловатт-час ежегодно, что позволит сохранять около 6,3 миллиона тонн угля и сокращать выбросы углерода на 11,68 миллиона тонн в год.

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хайнань, китай, global times