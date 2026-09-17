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Угроза экономике: Китай потребовал от Ирана усмирить хуситов, пишет Reuters
Угроза экономике: Китай потребовал от Ирана усмирить хуситов, пишет Reuters - 17.09.2026, ПРАЙМ
Угроза экономике: Китай потребовал от Ирана усмирить хуситов, пишет Reuters
Китай в частном порядке попросил Иран повлиять на йеменских хуситов после обращения Саудовской Аравии на фоне военного наступления группировки в районе... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:09+0300
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Китай в частном порядке попросил Иран повлиять на йеменских хуситов после обращения Саудовской Аравии на фоне военного наступления группировки в районе Баб-эль-Мандебского пролива, пишет Reuters со ссылкой на три иранских источника.По данным агентства, Эр-Рияд обратился к Пекину за помощью после того, как хуситы совершили стремительное продвижение вдоль побережья Красного моря, поставив под удар саудовский нефтяной экспорт и судоходство."Пекин призывает Иран использовать свое влияние на хуситов, чтобы не допустить дальнейшего разрастания конфликта на маршруты транспортировки энергоносителей, от которых зависит Китай — вторая по величине экономика мира", — отмечается в материале.Источники издания подчеркнули, что Пекин не высказывал прямых угроз и не сигнализировал о готовности надавить на Тегеран экономически, если бы тот отказался повлиять на хуситов."Китай не желает, чтобы региональная напряженность перекинулась на Йемен и Красное море. Эскалация региональной нестабильности не отвечает интересам ни одной из сторон", — прокомментировали изданию в МИД КНР.Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти: в 2025 году на него пришлось более 80% морского экспорта Ирана — около 1,4 млн баррелей в сутки.
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мировая экономика, китай, иран, саудовская аравия, йемен, хуситы
Мировая экономика, КИТАЙ, ИРАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН, хуситы
Угроза экономике: Китай потребовал от Ирана усмирить хуситов, пишет Reuters
Reuters: Китай тайно попросил Иран сдержать хуситов в Йемене
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ.
Китай в частном порядке попросил Иран повлиять на йеменских хуситов после обращения Саудовской Аравии на фоне военного наступления группировки в районе Баб-эль-Мандебского пролива, пишет Reuters
со ссылкой на три иранских источника.
По данным агентства, Эр-Рияд обратился к Пекину за помощью после того, как хуситы совершили стремительное продвижение вдоль побережья Красного моря, поставив под удар саудовский нефтяной экспорт и судоходство.
"Пекин призывает Иран использовать свое влияние на хуситов, чтобы не допустить дальнейшего разрастания конфликта на маршруты транспортировки энергоносителей, от которых зависит Китай — вторая по величине экономика мира", — отмечается в материале.
Источники издания подчеркнули, что Пекин не высказывал прямых угроз и не сигнализировал о готовности надавить на Тегеран экономически, если бы тот отказался повлиять на хуситов.
"Китай не желает, чтобы региональная напряженность перекинулась на Йемен и Красное море. Эскалация региональной нестабильности не отвечает интересам ни одной из сторон", — прокомментировали изданию в МИД КНР.
Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти: в 2025 году на него пришлось более 80% морского экспорта Ирана — около 1,4 млн баррелей в сутки.
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