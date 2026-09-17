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Заходивший в воздушное пространство России самолет приземлился в КНР
Заходивший в воздушное пространство России самолет приземлился в КНР - 17.09.2026, ПРАЙМ
Заходивший в воздушное пространство России самолет приземлился в КНР
Бизнес-джет Gulfstream G650ER, заходивший в воздушное пространство России, приземлился в КНР, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T05:15+0300
2026-09-17T05:15+0300
2026-09-17T05:15+0300
бизнес
россия
монголия
китай
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет Gulfstream G650ER, заходивший в воздушное пространство России, приземлился в КНР, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости.
Ранее самолет вылетел из британского аэропорта Лутон и пересек воздушное пространство России. Позднее воздушное судно пролетело над Монголией.
Оказавшись над Китаем, самолет стал постепенно снижаться, и примерно в 04.53 мск он приземлился в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа.
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бизнес, россия, монголия, китай
Бизнес, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ
Заходивший в воздушное пространство России самолет приземлился в КНР
Самолет Gulfstream G650ER, заходивший в воздушное пространство России, приземлился в КНР
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет Gulfstream G650ER, заходивший в воздушное пространство России, приземлился в КНР, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости.
Ранее самолет вылетел из британского аэропорта Лутон и пересек воздушное пространство России. Позднее воздушное судно пролетело над Монголией.
Оказавшись над Китаем, самолет стал постепенно снижаться, и примерно в 04.53 мск он приземлился в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа.