Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/kongressmeny-873372453.html
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
Законопроект о санкциях против России приняли не ради давления на РФ, поскольку он не сможет реализовать эту цель, а ради широких полномочий президента США... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T03:12+0300
2026-09-17T03:12+0300
россия
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873372453.jpg?1789603945
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Законопроект о санкциях против России приняли не ради давления на РФ, поскольку он не сможет реализовать эту цель, а ради широких полномочий президента США Дональда Трампа по назначению импортных пошлин, убеждены конгрессмены, которые не поддержали норму. Против законопроекта высказались 159 законодателей: семеро республиканцев и 152 демократа. Норма получила поддержку 262 конгрессменов, поэтому прошла палату представителей. Поскольку законопроект ранее поддержал сенат, документ отправится на подпись Трампу. "Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", - написал в соцсети Х демократ Чуй Гарсия, который проголосовал против. Демократ Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми, по словам законодателя, будет злоупотреблять администрация. Ее коллега по партии конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины. Другая конгрессвумен Энджи Крейг подчеркнула, что норма не накажет Россию. Ильхам Омар, представляющая округ в штате Миннесота, сообщила, что проголосовала против, поскольку законопроект "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России. Публичное неодобрение документа высказали и другие члены палаты представителей.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, украина, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
03:12 17.09.2026
 
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России

Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Законопроект о санкциях против России приняли не ради давления на РФ, поскольку он не сможет реализовать эту цель, а ради широких полномочий президента США Дональда Трампа по назначению импортных пошлин, убеждены конгрессмены, которые не поддержали норму.
Против законопроекта высказались 159 законодателей: семеро республиканцев и 152 демократа. Норма получила поддержку 262 конгрессменов, поэтому прошла палату представителей. Поскольку законопроект ранее поддержал сенат, документ отправится на подпись Трампу.
"Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", - написал в соцсети Х демократ Чуй Гарсия, который проголосовал против.
Демократ Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми, по словам законодателя, будет злоупотреблять администрация.
Ее коллега по партии конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины. Другая конгрессвумен Энджи Крейг подчеркнула, что норма не накажет Россию. Ильхам Омар, представляющая округ в штате Миннесота, сообщила, что проголосовала против, поскольку законопроект "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России.
Публичное неодобрение документа высказали и другие члены палаты представителей.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала