https://1prime.ru/20260917/kongressmeny-873372453.html
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
Законопроект о санкциях против России приняли не ради давления на РФ, поскольку он не сможет реализовать эту цель, а ради широких полномочий президента США... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T03:12+0300
2026-09-17T03:12+0300
2026-09-17T03:12+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Законопроект о санкциях против России приняли не ради давления на РФ, поскольку он не сможет реализовать эту цель, а ради широких полномочий президента США Дональда Трампа по назначению импортных пошлин, убеждены конгрессмены, которые не поддержали норму.
Против законопроекта высказались 159 законодателей: семеро республиканцев и 152 демократа. Норма получила поддержку 262 конгрессменов, поэтому прошла палату представителей. Поскольку законопроект ранее поддержал сенат, документ отправится на подпись Трампу.
"Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", - написал в соцсети Х демократ Чуй Гарсия, который проголосовал против.
Демократ Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми, по словам законодателя, будет злоупотреблять администрация.
Ее коллега по партии конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины. Другая конгрессвумен Энджи Крейг подчеркнула, что норма не накажет Россию. Ильхам Омар, представляющая округ в штате Миннесота, сообщила, что проголосовала против, поскольку законопроект "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России.
Публичное неодобрение документа высказали и другие члены палаты представителей.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Законопроект о санкциях против России приняли не ради давления на РФ, поскольку он не сможет реализовать эту цель, а ради широких полномочий президента США Дональда Трампа по назначению импортных пошлин, убеждены конгрессмены, которые не поддержали норму.
Против законопроекта высказались 159 законодателей: семеро республиканцев и 152 демократа. Норма получила поддержку 262 конгрессменов, поэтому прошла палату представителей. Поскольку законопроект ранее поддержал сенат, документ отправится на подпись Трампу.
"Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", - написал в соцсети Х демократ Чуй Гарсия, который проголосовал против.
Демократ Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми, по словам законодателя, будет злоупотреблять администрация.
Ее коллега по партии конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины. Другая конгрессвумен Энджи Крейг подчеркнула, что норма не накажет Россию. Ильхам Омар, представляющая округ в штате Миннесота, сообщила, что проголосовала против, поскольку законопроект "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России.
Публичное неодобрение документа высказали и другие члены палаты представителей.