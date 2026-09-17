https://1prime.ru/20260917/krym-873391975.html
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей
Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:19+0300
2026-09-17T15:19+0300
2026-09-17T15:21+0300
бизнес
россия
крым
азовское море
симферополь
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873391975.jpg?1789647719
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "По поручению президента продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты", - сказал глава кабмина. Он уточнил, что участок соединяет с Черноморским берегом трассу "Таврида", идущую от Крымского моста в Симферополь и Севастополь. "Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – добавил Мишустин.
крым
азовское море
симферополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, азовское море, симферополь, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Азовское море, СИМФЕРОПОЛЬ, Михаил Мишустин
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей
Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты", - сказал глава кабмина.
Он уточнил, что участок соединяет с Черноморским берегом трассу "Таврида", идущую от Крымского моста в Симферополь и Севастополь.
"Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – добавил Мишустин.