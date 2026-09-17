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На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
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На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей
Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:19+0300
2026-09-17T15:21+0300
бизнес
россия
крым
азовское море
симферополь
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "По поручению президента продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты", - сказал глава кабмина. Он уточнил, что участок соединяет с Черноморским берегом трассу "Таврида", идущую от Крымского моста в Симферополь и Севастополь. "Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – добавил Мишустин.
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бизнес, россия, крым, азовское море, симферополь, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Азовское море, СИМФЕРОПОЛЬ, Михаил Мишустин
15:19 17.09.2026 (обновлено: 15:21 17.09.2026)
 
На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей

Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты", - сказал глава кабмина.
Он уточнил, что участок соединяет с Черноморским берегом трассу "Таврида", идущую от Крымского моста в Симферополь и Севастополь.
"Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – добавил Мишустин.
 
БизнесРОССИЯКРЫМАзовское мореСИМФЕРОПОЛЬМихаил Мишустин
 
 
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