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На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей

На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ

На реконструкцию участка дороги в Крыму направят 3,5 миллиарда рублей

Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:19+0300

2026-09-17T15:19+0300

2026-09-17T15:21+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство России по поручению президента направит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в Крыму от Перевального до Алушты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "По поручению президента продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты", - сказал глава кабмина. Он уточнил, что участок соединяет с Черноморским берегом трассу "Таврида", идущую от Крымского моста в Симферополь и Севастополь. "Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – добавил Мишустин.

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бизнес, россия, крым, азовское море, симферополь, михаил мишустин