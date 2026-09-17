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СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая - 17.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая
СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая - 17.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая
Пакетные предложения для гостей из Китая готовят горные курорты Сочи, сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на пресс-службу курорта "Красная Поляна". | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:28+0300
2026-09-17T20:35+0300
бизнес
туризм
китай
сочи
кнр
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Пакетные предложения для гостей из Китая готовят горные курорты Сочи, сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на пресс-службу курорта "Красная Поляна". "Горные курорты Сочи совместно с участниками туристической отрасли разрабатывают пакетные предложения для гостей из Китая", - пишет издание. По данным "Ведомости Юг", в конце сентября в регионе пройдет ознакомительный визит китайских блогеров и представителей туриндустрии, призванный повысить узнаваемость направления на рынке КНР. Отмечается, что гостям покажут объекты прибрежной зоны и горного кластера: инфраструктуру курортов, природные маршруты и культурные площадки, а также им представят гостиничный фонд, летние и зимние сервисы и возможности горнолыжного кластера. "Интерес китайских туристов к Сочи растет, однако общий турпоток из КНР пока остается небольшим. Одним из ключевых ограничений для его увеличения является отсутствие прямых рейсов", - пишут "Ведомости Юг" со ссылкой на заместителя генерального директора "Роза Хутор" по международным проектам Василия Афанасьева. В материале отмечается, что "Роза Хутор" и ГК "Мантера" разрабатывают для туристов из Китая пакеты на летний и зимний сезоны. В летние предложения войдут проживание на побережье и в горах, экскурсии и активный отдых, а зимой гостям предложат размещение на курортах, ски-пассы и уроки с инструкторами, сообщает издание.
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бизнес, туризм, китай, сочи, кнр
Бизнес, Туризм, КИТАЙ, СОЧИ, КНР
20:28 17.09.2026 (обновлено: 20:35 17.09.2026)
 
СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая

"Ведомости Юг": горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Пакетные предложения для гостей из Китая готовят горные курорты Сочи, сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на пресс-службу курорта "Красная Поляна".
"Горные курорты Сочи совместно с участниками туристической отрасли разрабатывают пакетные предложения для гостей из Китая", - пишет издание.
По данным "Ведомости Юг", в конце сентября в регионе пройдет ознакомительный визит китайских блогеров и представителей туриндустрии, призванный повысить узнаваемость направления на рынке КНР. Отмечается, что гостям покажут объекты прибрежной зоны и горного кластера: инфраструктуру курортов, природные маршруты и культурные площадки, а также им представят гостиничный фонд, летние и зимние сервисы и возможности горнолыжного кластера.
"Интерес китайских туристов к Сочи растет, однако общий турпоток из КНР пока остается небольшим. Одним из ключевых ограничений для его увеличения является отсутствие прямых рейсов", - пишут "Ведомости Юг" со ссылкой на заместителя генерального директора "Роза Хутор" по международным проектам Василия Афанасьева.
В материале отмечается, что "Роза Хутор" и ГК "Мантера" разрабатывают для туристов из Китая пакеты на летний и зимний сезоны. В летние предложения войдут проживание на побережье и в горах, экскурсии и активный отдых, а зимой гостям предложат размещение на курортах, ски-пассы и уроки с инструкторами, сообщает издание.
 
БизнесТуризмКИТАЙСОЧИКНР
 
 
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