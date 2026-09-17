https://1prime.ru/20260917/kurorty-873404867.html

СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая

СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: горные курорты Сочи разрабатывают пакетные туры для туристов из Китая

Пакетные предложения для гостей из Китая готовят горные курорты Сочи, сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на пресс-службу курорта "Красная Поляна". | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:28+0300

2026-09-17T20:28+0300

2026-09-17T20:35+0300

бизнес

туризм

китай

сочи

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873404867.jpg?1789666532

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Пакетные предложения для гостей из Китая готовят горные курорты Сочи, сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на пресс-службу курорта "Красная Поляна". "Горные курорты Сочи совместно с участниками туристической отрасли разрабатывают пакетные предложения для гостей из Китая", - пишет издание. По данным "Ведомости Юг", в конце сентября в регионе пройдет ознакомительный визит китайских блогеров и представителей туриндустрии, призванный повысить узнаваемость направления на рынке КНР. Отмечается, что гостям покажут объекты прибрежной зоны и горного кластера: инфраструктуру курортов, природные маршруты и культурные площадки, а также им представят гостиничный фонд, летние и зимние сервисы и возможности горнолыжного кластера. "Интерес китайских туристов к Сочи растет, однако общий турпоток из КНР пока остается небольшим. Одним из ключевых ограничений для его увеличения является отсутствие прямых рейсов", - пишут "Ведомости Юг" со ссылкой на заместителя генерального директора "Роза Хутор" по международным проектам Василия Афанасьева. В материале отмечается, что "Роза Хутор" и ГК "Мантера" разрабатывают для туристов из Китая пакеты на летний и зимний сезоны. В летние предложения войдут проживание на побережье и в горах, экскурсии и активный отдых, а зимой гостям предложат размещение на курортах, ски-пассы и уроки с инструкторами, сообщает издание.

китай

сочи

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, китай, сочи, кнр