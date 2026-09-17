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Курс юаня к рублю вернулся к легкому росту

Курс юаня к рублю вернулся к легкому росту - 17.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю вернулся к легкому росту

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем вернулся к легкому росту, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:47+0300

2026-09-17T15:47+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем вернулся к легкому росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.26 мск повышался на 2 копейки (+0,1%) - до 12,59 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,64 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,67 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,41 рубля. Рубль в боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил разнонаправленные колебания относительно уровня предыдущего закрытия в узком коридоре, характерном для всей текущей недели. "Российский валютный рынок остается относительно сбалансированным, некоторое ослабление к основным валютам и доллару, в частности, может быть обусловлено его укреплением на глобальном рынке форекс на фоне повышения процентных ставок по федеральным фондам ФРС США до 3,75-4%. Между тем от более выраженного ослабления рубль удерживают высокие процентные ставки и относительно высокие цены на нефть", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,53% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,78% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.28 мск снижалась на 3,9% - до 101,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,1% - до 100,1 пункта. Прогнозы Позитив со стороны все еще высоких цен на сырье в моменте компенсировался ухудшением геополитического фона, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом же диапазон в 12,45-12,65 рубля за юань пока сохраняет свою актуальность, но, учитывая сегодняшнюю экспирацию квартальных фьючерсов, нельзя исключать временного роста волатильности", - добавляет он. Наиболее вероятный сценарий на сегодня — продолжение консолидации рубля вблизи текущих уровней с легким уклоном к ослаблению, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Поддерживающим фактором остается продолжающееся охлаждение спроса на юаневую ликвидность и хрупкая, но пока сохраняющаяся дезинфляция на недельном треке. Основной риск сосредоточен вокруг решения Трампа по закону об "адских санкциях". Стоит также следить за развитием ситуации вокруг топливной инфраструктуры и за парламентскими выборами 20 сентября", - добавляет он.

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