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Лантратова рассказала, кто может вернуть часть уплаченного НДФЛ - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Лантратова рассказала, кто может вернуть часть уплаченного НДФЛ
Лантратова рассказала, кто может вернуть часть уплаченного НДФЛ - 17.09.2026, ПРАЙМ
Лантратова рассказала, кто может вернуть часть уплаченного НДФЛ
Родители, у которых более двух детей до 18 лет, и средний доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум в полтора раза, могут с... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T04:12+0300
2026-09-17T04:12+0300
общество
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Родители, у которых более двух детей до 18 лет, и средний доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум в полтора раза, могут с 2026 года вернуть часть уплаченного НДФЛ, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "С 2026 года появилась новая ежегодная семейная выплата. По сути, работающие родители двух и более детей при соблюдении условий могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Она предусмотрена для семей, где учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно - до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в полтора раза", - сказала Лантратова. По ее словам, при назначении выплаты также учитывается имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам. "Механизм расчета такой: определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%", - объяснила уполномоченный. При этом, подчеркнула Лантратова, если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. "Важно, что в 2026 году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. То есть тем, кто потенциально подходит под условия, откладывать проверку не стоит. Заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд", - подытожила она.
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общество , россия, социальный фонд
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд
04:12 17.09.2026
 
Лантратова рассказала, кто может вернуть часть уплаченного НДФЛ

Омбудсмен Лантратова: семьи с детьми до 18 лет могут вернуть часть НДФЛ

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Родители, у которых более двух детей до 18 лет, и средний доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум в полтора раза, могут с 2026 года вернуть часть уплаченного НДФЛ, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"С 2026 года появилась новая ежегодная семейная выплата. По сути, работающие родители двух и более детей при соблюдении условий могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Она предусмотрена для семей, где учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно - до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в полтора раза", - сказала Лантратова.
По ее словам, при назначении выплаты также учитывается имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам.
"Механизм расчета такой: определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%", - объяснила уполномоченный.
При этом, подчеркнула Лантратова, если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый.
"Важно, что в 2026 году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. То есть тем, кто потенциально подходит под условия, откладывать проверку не стоит. Заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд", - подытожила она.
 
ОбществоРОССИЯСоциальный фонд
 
 
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