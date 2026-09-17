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Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна

Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна - 17.09.2026, ПРАЙМ

Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна

Парламент Латвии в окончательном чтении принял в четверг срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за транзитные | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:06+0300

2026-09-17T19:06+0300

2026-09-17T19:06+0300

россия

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Парламент Латвии в окончательном чтении принял в четверг срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за транзитные перевозки российского зерна до конца года, сообщает латвийский новостной портал Press LV. Ранее агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса писало, что латвийское правительство намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. "В четверг в окончательном чтении сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против — 12. Против выступили депутаты партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!", - говорится в сообщении. Уточняется, что целью поправок является возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Закон будет распространяться на зерновые, при этом принадлежность груза будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Правительство Латвии также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины. При этом в аннотации к законопроекту отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского союза.

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россия, латвия, белоруссия, украина, зерно