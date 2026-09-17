Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/latvii-873401336.html
Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна
Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна - 17.09.2026, ПРАЙМ
Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна
Парламент Латвии в окончательном чтении принял в четверг срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за транзитные | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:06+0300
2026-09-17T19:06+0300
россия
латвия
белоруссия
украина
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861222653_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_ed1f292d3ea30f37556aee685584870b.jpg
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Парламент Латвии в окончательном чтении принял в четверг срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за транзитные перевозки российского зерна до конца года, сообщает латвийский новостной портал Press LV. Ранее агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса писало, что латвийское правительство намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. "В четверг в окончательном чтении сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против — 12. Против выступили депутаты партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!", - говорится в сообщении. Уточняется, что целью поправок является возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Закон будет распространяться на зерновые, при этом принадлежность груза будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Правительство Латвии также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины. При этом в аннотации к законопроекту отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского союза.
латвия
белоруссия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861222653_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8a4c586814eaa7e5983077a0f892f8f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, латвия, белоруссия, украина, зерно
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, зерно
19:06 17.09.2026
 
Сейм Латвии разрешил увеличить плату за транзит российского зерна

Press LV: Сейм Латвии принял поправки, позволяющие увеличить плату за транзит зерна из РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Парламент Латвии в окончательном чтении принял в четверг срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за транзитные перевозки российского зерна до конца года, сообщает латвийский новостной портал Press LV.
Ранее агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса писало, что латвийское правительство намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии.
"В четверг в окончательном чтении сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против — 12. Против выступили депутаты партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!", - говорится в сообщении.
Уточняется, что целью поправок является возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Закон будет распространяться на зерновые, при этом принадлежность груза будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Правительство Латвии также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины. При этом в аннотации к законопроекту отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского союза.
 
РОССИЯЛАТВИЯБЕЛОРУССИЯУКРАИНАзерно
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала