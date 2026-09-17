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США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам

США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам - 17.09.2026, ПРАЙМ

США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам

США и Литва подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:58+0300

2026-09-17T21:58+0300

2026-09-17T21:58+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. США и Литва подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. "Литва и США намерены в течение шести месяцев совместно определить приоритетные проекты из общего перечня и мобилизовать государственные и частные структуры для их финансирования", - заявил госсекретарь на церемонии подписания. Он также заявил о компетенциях Литвы в области фотоники и фотонных энергетических технологий.

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технологии, мировая экономика, сша, литва