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США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам
США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам - 17.09.2026, ПРАЙМ
США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам
США и Литва подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:58+0300
2026-09-17T21:58+0300
2026-09-17T21:58+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. США и Литва подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. "Литва и США намерены в течение шести месяцев совместно определить приоритетные проекты из общего перечня и мобилизовать государственные и частные структуры для их финансирования", - заявил госсекретарь на церемонии подписания. Он также заявил о компетенциях Литвы в области фотоники и фотонных энергетических технологий.
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технологии, мировая экономика, сша, литва
Технологии, Мировая экономика, США, ЛИТВА
США и Литва подписали соглашение по критически важным минералам
США и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов
ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. США и Литва подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.
"Литва и США намерены в течение шести месяцев совместно определить приоритетные проекты из общего перечня и мобилизовать государственные и частные структуры для их финансирования", - заявил госсекретарь на церемонии подписания.
Он также заявил о компетенциях Литвы в области фотоники и фотонных энергетических технологий.