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AP: Саудовская Аравия испытывает дефицит ракет-перехватчиков

AP: Саудовская Аравия испытывает дефицит ракет-перехватчиков - 17.09.2026, ПРАЙМ

AP: Саудовская Аравия испытывает дефицит ракет-перехватчиков

Власти Саудовской Аравии испытывают дефицит ракет-перехватчиков для отражения беспилотников и ракет на фоне военных действий против правящего на севере Йемена... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:03+0300

2026-09-17T10:03+0300

2026-09-17T10:07+0300

саудовская аравия

йемен

иран

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии испытывают дефицит ракет-перехватчиков для отражения беспилотников и ракет на фоне военных действий против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух региональных чиновников. "У Саудовской Аравии заканчиваются ракеты-перехватчики, и она обратилась к западным союзникам за помощью на фоне того, что конфликт с... хуситами затягивается", - говорится в сообщении агентства. Как отметили чиновники, власти Саудовской Аравии обратились к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту для отправки ракет-перехватчиков в регион для защиты от дронов и ракет хуситов. Один из чиновников подчеркнул, что страна просила помощь у других стран, так как "основной союзник" Саудовской Аравии, Вашингтон, также испытывает нехватку ракет-перехватчиков на фоне военных действий против Ирана. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.

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саудовская аравия, йемен, иран