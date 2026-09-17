AP: Саудовская Аравия испытывает дефицит ракет-перехватчиков
AP: Саудовская Аравия испытывает дефицит ракет для отражения беспилотников
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии испытывают дефицит ракет-перехватчиков для отражения беспилотников и ракет на фоне военных действий против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух региональных чиновников.
"У Саудовской Аравии заканчиваются ракеты-перехватчики, и она обратилась к западным союзникам за помощью на фоне того, что конфликт с... хуситами затягивается", - говорится в сообщении агентства.
Как отметили чиновники, власти Саудовской Аравии обратились к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту для отправки ракет-перехватчиков в регион для защиты от дронов и ракет хуситов. Один из чиновников подчеркнул, что страна просила помощь у других стран, так как "основной союзник" Саудовской Аравии, Вашингтон, также испытывает нехватку ракет-перехватчиков на фоне военных действий против Ирана.
Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.