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"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции - 17.09.2026, ПРАЙМ
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"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции
"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции - 17.09.2026, ПРАЙМ
"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:39+0300
2026-09-17T18:44+0300
франция
иран
ормузский пролив
эммануэль макрон
топливо
мировая экономика
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ПАРИЖ, 17 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. Глава Минфина Франции Ролан Лескюр признал 11 сентября, что цены на нефтепродукты будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране превысила 2,3 евро за литр, а бензина - 2,2 евро. Это в среднем на 30% больше, чем до кризиса. На некоторых заправках наблюдаются значения ближе к 3 евро. "Блокады (морских путей - ред.) имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе на заправках, где цены стали невыносимыми", - написал Макрон в соцсети X по итогам встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими. На этом фоне лидеры подчеркнули необходимость обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Накануне Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для разрешения топливного кризиса во Франции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
франция
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франция, иран, ормузский пролив, эммануэль макрон, топливо, мировая экономика
ФРАНЦИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, Эммануэль Макрон, топливо, Мировая экономика
18:39 17.09.2026 (обновлено: 18:44 17.09.2026)
 
"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции

Президент Франции Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках в стране

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 17 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана в феврале.
Глава Минфина Франции Ролан Лескюр признал 11 сентября, что цены на нефтепродукты будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране превысила 2,3 евро за литр, а бензина - 2,2 евро. Это в среднем на 30% больше, чем до кризиса. На некоторых заправках наблюдаются значения ближе к 3 евро.
"Блокады (морских путей - ред.) имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе на заправках, где цены стали невыносимыми", - написал Макрон в соцсети X по итогам встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.
На этом фоне лидеры подчеркнули необходимость обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Накануне Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для разрешения топливного кризиса во Франции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
ФРАНЦИЯИРАНОрмузский проливЭммануэль МакронтопливоМировая экономика
 
 
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