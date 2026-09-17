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"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции

"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Невыносимо": Макрон пришел в ужас от цен на топливо во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:39+0300

2026-09-17T18:39+0300

2026-09-17T18:44+0300

франция

иран

ормузский пролив

эммануэль макрон

топливо

мировая экономика

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ПАРИЖ, 17 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. Глава Минфина Франции Ролан Лескюр признал 11 сентября, что цены на нефтепродукты будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране превысила 2,3 евро за литр, а бензина - 2,2 евро. Это в среднем на 30% больше, чем до кризиса. На некоторых заправках наблюдаются значения ближе к 3 евро. "Блокады (морских путей - ред.) имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе на заправках, где цены стали невыносимыми", - написал Макрон в соцсети X по итогам встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими. На этом фоне лидеры подчеркнули необходимость обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Накануне Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для разрешения топливного кризиса во Франции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

франция

иран

ормузский пролив

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франция, иран, ормузский пролив, эммануэль макрон, топливо, мировая экономика