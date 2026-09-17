https://1prime.ru/20260917/manturov-873395028.html

Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов

Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов

Правительство и регионы России должны помогать бизнесу компенсировать подтвержденные вложения в физическую защиту объектов, заявил первый вице-премьер России... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:18+0300

2026-09-17T16:18+0300

2026-09-17T16:18+0300

россия

бизнес

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство и регионы России должны помогать бизнесу компенсировать подтвержденные вложения в физическую защиту объектов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Очевидно, что промышленная устойчивость становится частью себестоимости и, конечно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Однако эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов", - приводятся слова Мантурова в сообщении кабмина. В правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, где обсудили вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них. Заседание провели Мантуров, вице-премьер России Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко