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Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов
Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов
Правительство и регионы России должны помогать бизнесу компенсировать подтвержденные вложения в физическую защиту объектов, заявил первый вице-премьер России... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:18+0300
2026-09-17T16:18+0300
2026-09-17T16:18+0300
россия
бизнес
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство и регионы России должны помогать бизнесу компенсировать подтвержденные вложения в физическую защиту объектов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Очевидно, что промышленная устойчивость становится частью себестоимости и, конечно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Однако эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов", - приводятся слова Мантурова в сообщении кабмина. В правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, где обсудили вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них. Заседание провели Мантуров, вице-премьер России Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.
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россия, бизнес, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Бизнес, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко
Мантуров призвал помогать бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов
Мантуров: регионы должны помочь бизнесу компенсировать вложения в защиту объектов