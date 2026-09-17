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Чипы дороже золота: ИИ-бум превратил их в новый класс активов

Чипы дороже золота: ИИ-бум превратил их в новый класс активов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Чипы дороже золота: ИИ-бум превратил их в новый класс активов

Китайский ИИ-стартап Manus привлёк около 500 миллионов долларов по оценке в 4 миллиарда долларов после того, как Пекин заставил расторгнуть сделку с Meta*... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:56+0300

2026-09-17T14:56+0300

2026-09-17T14:56+0300

мировая экономика

сша

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nvidia

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финансы

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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Китайский ИИ-стартап Manus привлёк около 500 миллионов долларов по оценке в 4 миллиарда долларов после того, как Пекин заставил расторгнуть сделку с Meta* стоимостью 2 миллиарда, пишет Bloomberg. Компания, ставшая символом технологического противостояния США и Китая, начала заново как независимая и теперь оценивается вдвое дороже, чем предлагала Meta*.Бум ИИ создаёт необычные потребности в заимствованиях: GMI Cloud хочет привлечь 300 миллионов долларов не под дата-центр, а под чипы, которые в нём разместятся. Партнёр Nvidia ведёт переговоры с банками о кредите на покупку чипов для центра в Таиланде, а Tencent планирует использовать эти мощности. "Сами чипы, настолько дорогие, что требуют сотен миллионов долларов долгов, становятся классом активов для кредиторов", — отмечает агентство.Пока деньги вливаются в вычислительные мощности, Huawei ускоряет разработку, чтобы снизить зависимость Китая от американских технологий. Компания переносит дебют чипа Ascend 960DT на начало 2027 года — на несколько месяцев раньше срока. Huawei пока не может конкурировать с Nvidia один к одному, поэтому соединяет множество своих чипов в единую систему для повышения мощности.На этом фоне Банк Японии готовится повысить ставку, но рынок уже заложил это в цены. Губернатор Кадзуо Уэда должен убедить инвесторов в продолжении цикла ужесточения, иначе иена может ослабнуть к 160 за доллар. Доходность 10-летних гособлигаций США после восьми дней роста вернулась ниже 5 процентов.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

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мировая экономика, сша, meta, nvidia, китай, пекин, huawei, финансы