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В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов
В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов - 17.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов
Масштабы практик технического "окваливания" розничных инвесторов - искусственного создания формальных условий для присвоения статуса квалифицированного... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:57+0300
2026-09-17T18:03+0300
финансы
россия
банки
банк россии
нфа
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Масштабы практик технического "окваливания" розничных инвесторов - искусственного создания формальных условий для присвоения статуса квалифицированного инвестора - заметно снизились, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. "Знаете, свести их (практики технического "окваливания" - ред.) к нулю, наверное, невозможно, как невозможно, в принципе, устранить любые недобросовестные практики, но их масштабы, как мне кажется, сейчас значительно меньше", - сказал он в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена". По его мнению, это связано, во-первых, с появлением альтернативных путей получения статуса квалифицированного инвестора, более понятных и более прозрачных для всех. "А, второе, мы внимательнее за этим смотрим. У нас было несколько кейсов, когда мы выявляли техническое "окваливание" и наказывали за это. Профучастники знают, что мы за этим следим и наказываем, поэтому каких-то массовых проявлений не видим. Единичные, повторюсь, могут быть, но мы всегда на чеку", - отметил он.
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финансы, россия, банки, банк россии, нфа
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России, НФА
17:57 17.09.2026 (обновлено: 18:03 17.09.2026)
 
В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов

Мамута: масштабы практик технического "окваливания" розничных инвесторов снизились

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Масштабы практик технического "окваливания" розничных инвесторов - искусственного создания формальных условий для присвоения статуса квалифицированного инвестора - заметно снизились, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Знаете, свести их (практики технического "окваливания" - ред.) к нулю, наверное, невозможно, как невозможно, в принципе, устранить любые недобросовестные практики, но их масштабы, как мне кажется, сейчас значительно меньше", - сказал он в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена".
По его мнению, это связано, во-первых, с появлением альтернативных путей получения статуса квалифицированного инвестора, более понятных и более прозрачных для всех.
"А, второе, мы внимательнее за этим смотрим. У нас было несколько кейсов, когда мы выявляли техническое "окваливание" и наказывали за это. Профучастники знают, что мы за этим следим и наказываем, поэтому каких-то массовых проявлений не видим. Единичные, повторюсь, могут быть, но мы всегда на чеку", - отметил он.
 
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