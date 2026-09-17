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В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов

В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов - 17.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ оценили масштабы технического "окваливания" розничных инвесторов

Масштабы практик технического "окваливания" розничных инвесторов - искусственного создания формальных условий для присвоения статуса квалифицированного... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:57+0300

2026-09-17T17:57+0300

2026-09-17T18:03+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Масштабы практик технического "окваливания" розничных инвесторов - искусственного создания формальных условий для присвоения статуса квалифицированного инвестора - заметно снизились, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. "Знаете, свести их (практики технического "окваливания" - ред.) к нулю, наверное, невозможно, как невозможно, в принципе, устранить любые недобросовестные практики, но их масштабы, как мне кажется, сейчас значительно меньше", - сказал он в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена". По его мнению, это связано, во-первых, с появлением альтернативных путей получения статуса квалифицированного инвестора, более понятных и более прозрачных для всех. "А, второе, мы внимательнее за этим смотрим. У нас было несколько кейсов, когда мы выявляли техническое "окваливание" и наказывали за это. Профучастники знают, что мы за этим следим и наказываем, поэтому каких-то массовых проявлений не видим. Единичные, повторюсь, могут быть, но мы всегда на чеку", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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