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МЭР предложило изменить правила возврата товаров на маркетплейсах - 17.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР предложило изменить правила возврата товаров на маркетплейсах
МЭР предложило изменить правила возврата товаров на маркетплейсах - 17.09.2026, ПРАЙМ
МЭР предложило изменить правила возврата товаров на маркетплейсах
Изменение правил возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, позволит найти баланс интересов между продавцом и потребителем, сообщили | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:03+0300
2026-09-17T12:03+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Изменение правил возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, позволит найти баланс интересов между продавцом и потребителем, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития России. Ранее Минэкономразвития России опубликовало проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых платформ. В частности, министерство предлагает закрепить возможность возврата товара надлежащего качества только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен в течение 2 дней. Неполучение ответа от продавца в течение установленного срока признается его согласием на возврат товара. Кроме того, поправки предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень товаров надлежащего качества, от которых потребитель не вправе отказаться и вернуть, а также перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату. "Изменения в 289-ФЗ ("Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации") направлены на решение накопившихся вопросов возврата товаров надлежащего качества и отсутствия баланса интересов между продавцом и потребителем", - сообщили в министерстве. Там напомнили, что текущее регулирование правил возврата товаров основано на нормах закона "О защите прав потребителей", которые были введены в 2004 году и не учитывают новую модель отношений - в которой появились посредники в лице цифровых платформ и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В результате, отмечают в Минэкономразвития, за клиентоцентричность платформ с бесплатной обратной доставкой при возвратах и за отсутствие контроля за возвратами платит продавец. Там привели статистику, в соответствии с которой в 2025 году 62% продавцов на платформах столкнулись с проблемами при возвратах товаров надлежащего качества. "Мы предложили систему мер, которая включает определение перечня товаров, от которых нельзя отказаться при получении заказов (наиболее чувствительные категории товаров: продукты питания, лекарства, медизделия), и перечня товаров, от которых можно отказаться при получении или примерке, но нельзя вернуть, после того как забрал у курьера или в ПВЗ (например, товары возврат которых невозможен в офлайн-торговле: электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика)", - пояснили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении недостатка в товаре возврат осуществляется в общем порядке по закону "О защите прав потребителей". "Фактически для потребителя режим возврата товаров на маркетплейсах становится эквивалентным привычному для него режиму, действующему в торговых сетях", - добавили в Минэкономразвития.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
12:03 17.09.2026
 
МЭР предложило изменить правила возврата товаров на маркетплейсах

МЭР: изменение правил возврата товаров на маркетплейсах позволит найти баланс интересов

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Изменение правил возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, позволит найти баланс интересов между продавцом и потребителем, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития России.
Ранее Минэкономразвития России опубликовало проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых платформ. В частности, министерство предлагает закрепить возможность возврата товара надлежащего качества только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен в течение 2 дней. Неполучение ответа от продавца в течение установленного срока признается его согласием на возврат товара.
Кроме того, поправки предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень товаров надлежащего качества, от которых потребитель не вправе отказаться и вернуть, а также перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату.
"Изменения в 289-ФЗ ("Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации") направлены на решение накопившихся вопросов возврата товаров надлежащего качества и отсутствия баланса интересов между продавцом и потребителем", - сообщили в министерстве.
Там напомнили, что текущее регулирование правил возврата товаров основано на нормах закона "О защите прав потребителей", которые были введены в 2004 году и не учитывают новую модель отношений - в которой появились посредники в лице цифровых платформ и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
В результате, отмечают в Минэкономразвития, за клиентоцентричность платформ с бесплатной обратной доставкой при возвратах и за отсутствие контроля за возвратами платит продавец. Там привели статистику, в соответствии с которой в 2025 году 62% продавцов на платформах столкнулись с проблемами при возвратах товаров надлежащего качества.
"Мы предложили систему мер, которая включает определение перечня товаров, от которых нельзя отказаться при получении заказов (наиболее чувствительные категории товаров: продукты питания, лекарства, медизделия), и перечня товаров, от которых можно отказаться при получении или примерке, но нельзя вернуть, после того как забрал у курьера или в ПВЗ (например, товары возврат которых невозможен в офлайн-торговле: электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика)", - пояснили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении недостатка в товаре возврат осуществляется в общем порядке по закону "О защите прав потребителей".
"Фактически для потребителя режим возврата товаров на маркетплейсах становится эквивалентным привычному для него режиму, действующему в торговых сетях", - добавили в Минэкономразвития.
 
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