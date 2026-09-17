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Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии

Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии - 17.09.2026, ПРАЙМ

Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии

Мигранты являются незаменимой частью сегодняшнего рынка труда в Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:37+0300

2026-09-17T20:37+0300

2026-09-17T20:37+0300

мировая экономика

общество

германия

фрг

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Мигранты являются незаменимой частью сегодняшнего рынка труда в Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Нам нужны эти люди в Германии, они уже сегодня являются незаменимыми на нашем рынке труда", - приводит слова Мерца агентство DPA. Выступая на предвыборном мероприятии берлинского отделения своей партии Христианско-Демократический Союз (ХДС), Мерц отметил, что без интегрированных в немецкое общество мигрантов не смогут функционировать больницы, стройки, дома престарелых, рестораны и отели. При этом канцлер ФРГ отметил, что Германии не нужны мигранты, приезжающие в страну только ради ее системы социального обеспечения. "А те, кто не соблюдает правила (законы Германии - ред.), - да, они должны покинуть страну", - добавил немецкий канцлер, указав на то, что Германия не должна мириться с тем, что преступность среди мигрантов и антисемитизм становятся в ней "обычным явлением". Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что с начала текущего созыва бундестага, который приступил к работе в марте 2025 года, Германия предотвратила около 60 тысяч попыток незаконного въезда в страну. По словам министра, на границах Германии было задержано 1,7 тысячи организаторов незаконной переправки мигрантов. Добриндт также отметил, что ФРГ депортировала около 42 тысяч лиц, не имевших оснований для получения убежища.

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мировая экономика, общество , германия, фрг, фридрих мерц