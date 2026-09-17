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Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии
Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии - 17.09.2026, ПРАЙМ
Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии
Мигранты являются незаменимой частью сегодняшнего рынка труда в Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:37+0300
2026-09-17T20:37+0300
мировая экономика
общество
германия
фрг
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Мигранты являются незаменимой частью сегодняшнего рынка труда в Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Нам нужны эти люди в Германии, они уже сегодня являются незаменимыми на нашем рынке труда", - приводит слова Мерца агентство DPA. Выступая на предвыборном мероприятии берлинского отделения своей партии Христианско-Демократический Союз (ХДС), Мерц отметил, что без интегрированных в немецкое общество мигрантов не смогут функционировать больницы, стройки, дома престарелых, рестораны и отели. При этом канцлер ФРГ отметил, что Германии не нужны мигранты, приезжающие в страну только ради ее системы социального обеспечения. "А те, кто не соблюдает правила (законы Германии - ред.), - да, они должны покинуть страну", - добавил немецкий канцлер, указав на то, что Германия не должна мириться с тем, что преступность среди мигрантов и антисемитизм становятся в ней "обычным явлением". Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что с начала текущего созыва бундестага, который приступил к работе в марте 2025 года, Германия предотвратила около 60 тысяч попыток незаконного въезда в страну. По словам министра, на границах Германии было задержано 1,7 тысячи организаторов незаконной переправки мигрантов. Добриндт также отметил, что ФРГ депортировала около 42 тысяч лиц, не имевших оснований для получения убежища.
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мировая экономика, общество , германия, фрг, фридрих мерц
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц
20:37 17.09.2026
 
Мерц назвал мигрантов незаменимой частью рынка труда в Германии

Канцлер ФРГ Мерц: мигранты являются незаменимой частью рынка труда в Германии

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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Мигранты являются незаменимой частью сегодняшнего рынка труда в Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Нам нужны эти люди в Германии, они уже сегодня являются незаменимыми на нашем рынке труда", - приводит слова Мерца агентство DPA.
Выступая на предвыборном мероприятии берлинского отделения своей партии Христианско-Демократический Союз (ХДС), Мерц отметил, что без интегрированных в немецкое общество мигрантов не смогут функционировать больницы, стройки, дома престарелых, рестораны и отели.
При этом канцлер ФРГ отметил, что Германии не нужны мигранты, приезжающие в страну только ради ее системы социального обеспечения.
"А те, кто не соблюдает правила (законы Германии - ред.), - да, они должны покинуть страну", - добавил немецкий канцлер, указав на то, что Германия не должна мириться с тем, что преступность среди мигрантов и антисемитизм становятся в ней "обычным явлением".
Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что с начала текущего созыва бундестага, который приступил к работе в марте 2025 года, Германия предотвратила около 60 тысяч попыток незаконного въезда в страну. По словам министра, на границах Германии было задержано 1,7 тысячи организаторов незаконной переправки мигрантов. Добриндт также отметил, что ФРГ депортировала около 42 тысяч лиц, не имевших оснований для получения убежища.
 
Мировая экономикаОбществоГЕРМАНИЯФРГФридрих Мерц
 
 
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