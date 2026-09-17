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Меры стимулирования спроса в сельхозмашиностроении продлят на следующий год

Меры стимулирования спроса в сельхозмашиностроении продлят на следующий год - 17.09.2026, ПРАЙМ

Меры стимулирования спроса в сельхозмашиностроении продлят на следующий год

Меры стимулирования спроса в отрасли сельхозмашиностроения планируется продлить на следующий год, говорится в сообщении правительства России. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T07:31+0300

2026-09-17T07:31+0300

2026-09-17T07:31+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Меры стимулирования спроса в отрасли сельхозмашиностроения планируется продлить на следующий год, говорится в сообщении правительства России. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по вопросам развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ключевых производителей сельскохозяйственной техники и отраслевых ассоциаций. "Планируется, что в следующем году продолжится действие всех отраслевых мер стимулирования спроса. Особое внимание будет уделяться инструментам, направленным на поддержку разработки новых видов сельхозмашин и оборудования и модернизации действующих моделей. В частности, планируется нарастить объемы субсидирования НИОКР, запустить программу "доращивания" комплектующих", - говорится в сообщении. Мантуров подчеркнул необходимость дальнейшей активной разработки и освоения новых видов техники, российских аналогов которой ранее не было представлено на рынке сельхозмашиностроения. Заместитель замглавы Минпромторга России Альберт Каримов отметил, что в условиях сжатия рынка продолжается реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли. "В текущем году на программу субсидирования производителей сельхозтехники, в рамках которой аграрии могут получить скидку на сельхозтехнику, выделено 10 миллиардов рублей, 4,5 из которых – на поддержку самоходной техники. За восемь месяцев уже предоставлено 6 миллиардов рублей, что позволило реализовать 5,7 тысячи единиц сельхозтехники", - говорится в сообщении со ссылкой на Каримова. Кроме того, продолжается реализация программы льготного лизинга. С момента ее запуска на льготных условиях поставили порядка 1,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 12,3 миллиарда рублей.

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бизнес, сельское хозяйство, денис мантуров, минпромторг, минсельхоз, минфин