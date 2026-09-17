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В МИД рассказали о переговорах с Японией и Южной Кореей
В МИД рассказали о переговорах с Японией и Южной Кореей - 17.09.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о переговорах с Японией и Южной Кореей
Российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Японией и Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T00:23+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Японией и Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения, переговоры идут сложно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Технические консультации продолжаются на уровне непосредственно наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло - это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры. Тем не менее мы надеемся, что все-таки нам удастся восстановить это сообщение. Тем более что оно экономически выгодно для них", - сказал Руденко "Известиям".
Прямые рейсы между Россией, Токио и Сеулом были остановлены в 2022 году по инициативе азиатских партнеров на фоне введения санкций.
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В МИД рассказали о переговорах с Японией и Южной Кореей
Замглавы МИД Руденко: переговоры о восстановлении прямого авиасообщения идут сложно
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Японией и Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения, переговоры идут сложно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Технические консультации продолжаются на уровне непосредственно наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло - это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры. Тем не менее мы надеемся, что все-таки нам удастся восстановить это сообщение. Тем более что оно экономически выгодно для них", - сказал Руденко "Известиям".
Прямые рейсы между Россией, Токио и Сеулом были остановлены в 2022 году по инициативе азиатских партнеров на фоне введения санкций.