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Число прибывших в Европу мигрантов в 2026 году сократилось почти на 40%

Число прибывших в Европу мигрантов в 2026 году сократилось почти на 40% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Число прибывших в Европу мигрантов в 2026 году сократилось почти на 40%

Число прибывших в Европу мигрантов в 2026 году сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее, при этом большое число человек продолжает... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:41+0300

2026-09-17T21:41+0300

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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Число прибывших в Европу мигрантов в 2026 году сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее, при этом большое число человек продолжает гибнуть при попытке пересечь Средиземное море, сообщила Международная организация по миграции (МОМ), входящая в структуру ООН. "С начала 2026 года в Европу морским путем прибыло почти 60 тысяч мигрантов и беженцев. Это на 39% меньше по сравнению с показателем в 98 040 человек за аналогичный период прошлого года", - сообщила организация в пресс-релизе. При этом при попытке пересечь море погибли или пропали без вести не менее 2292 человек, тогда как годом ранее за тот же период число таких случаев составило 1999. Наиболее резкое снижение числа прибывших наблюдалось на центрально-средиземноморском маршруте, ведущем в Италию: показатель упал на 55% - с 48 231 до 21 393 человек. При этом число погибших на данном маршруте также возросло - с 844 до 996. В Греции было зафиксировано 20 428 прибывших (ранее - 25 427). Число погибших на восточно-средиземноморском маршруте увеличилось с 284 до 417. В Испанию по атлантическому и западно-средиземноморскому маршрутам прибыло 16 794 человека (ранее - 22 855). Число погибших там осталось высоким и составило 879 человек. Также продолжаются масштабные операции по перехвату нелегальных мигрантов. По данным Береговой охраны Ливии, которые отслеживает МОМ, в период с января по середину сентября в море были перехвачены и возвращены в Ливию 17 067 мигрантов.

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