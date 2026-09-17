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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России

Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России

Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная",... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T01:27+0300

2026-09-17T01:27+0300

2026-09-17T01:27+0300

россия

промышленность

якутия

архангельская область

минприроды

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная", сообщили РИА Новости в Минприроды России. "Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Республике Саха, где находятся три главные кимберлитовые трубки", - рассказали в министерстве. Крупнейшей по запасам алмазов трубкой является "Мир" - в ней находится 194,1 миллиона карат, что составляет 20,5% от всех запасов в стране. На втором месте - трубка "Удачная", где насчитывается 179,6 миллиона карат алмазов, или 19% от всех в стране. На третьем - "Юбилейная". Ее запасы составляют 95 миллионов карат, занимают 10% от общероссийских. "За пределами Якутии самым крупным является месторождение им. М. В. Ломоносова в Архангельской области (52,2 миллиона карат, 5,5%)", - добавили в Минприроды.

якутия

архангельская область

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россия, промышленность, якутия, архангельская область, минприроды