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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России
Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная",... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T01:27+0300
2026-09-17T01:27+0300
2026-09-17T01:27+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная", сообщили РИА Новости в Минприроды России.
"Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Республике Саха, где находятся три главные кимберлитовые трубки", - рассказали в министерстве.
Крупнейшей по запасам алмазов трубкой является "Мир" - в ней находится 194,1 миллиона карат, что составляет 20,5% от всех запасов в стране.
На втором месте - трубка "Удачная", где насчитывается 179,6 миллиона карат алмазов, или 19% от всех в стране. На третьем - "Юбилейная". Ее запасы составляют 95 миллионов карат, занимают 10% от общероссийских.
"За пределами Якутии самым крупным является месторождение им. М. В. Ломоносова в Архангельской области (52,2 миллиона карат, 5,5%)", - добавили в Минприроды.
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РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Минприроды
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России
Минприроды: крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная", сообщили РИА Новости в Минприроды России.
"Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Республике Саха, где находятся три главные кимберлитовые трубки", - рассказали в министерстве.
Крупнейшей по запасам алмазов трубкой является "Мир" - в ней находится 194,1 миллиона карат, что составляет 20,5% от всех запасов в стране.
На втором месте - трубка "Удачная", где насчитывается 179,6 миллиона карат алмазов, или 19% от всех в стране. На третьем - "Юбилейная". Ее запасы составляют 95 миллионов карат, занимают 10% от общероссийских.
"За пределами Якутии самым крупным является месторождение им. М. В. Ломоносова в Архангельской области (52,2 миллиона карат, 5,5%)", - добавили в Минприроды.