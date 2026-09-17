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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России
Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная",... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T01:27+0300
2026-09-17T01:27+0300
россия
промышленность
якутия
архангельская область
минприроды
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная", сообщили РИА Новости в Минприроды России. "Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Республике Саха, где находятся три главные кимберлитовые трубки", - рассказали в министерстве. Крупнейшей по запасам алмазов трубкой является "Мир" - в ней находится 194,1 миллиона карат, что составляет 20,5% от всех запасов в стране. На втором месте - трубка "Удачная", где насчитывается 179,6 миллиона карат алмазов, или 19% от всех в стране. На третьем - "Юбилейная". Ее запасы составляют 95 миллионов карат, занимают 10% от общероссийских. "За пределами Якутии самым крупным является месторождение им. М. В. Ломоносова в Архангельской области (52,2 миллиона карат, 5,5%)", - добавили в Минприроды.
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россия, промышленность, якутия, архангельская область, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Минприроды
01:27 17.09.2026
 
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях алмазов в России

Минприроды: крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, при этом половина всех камней находится в трех трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная", сообщили РИА Новости в Минприроды России.
"Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Республике Саха, где находятся три главные кимберлитовые трубки", - рассказали в министерстве.
Крупнейшей по запасам алмазов трубкой является "Мир" - в ней находится 194,1 миллиона карат, что составляет 20,5% от всех запасов в стране.
На втором месте - трубка "Удачная", где насчитывается 179,6 миллиона карат алмазов, или 19% от всех в стране. На третьем - "Юбилейная". Ее запасы составляют 95 миллионов карат, занимают 10% от общероссийских.
"За пределами Якутии самым крупным является месторождение им. М. В. Ломоносова в Архангельской области (52,2 миллиона карат, 5,5%)", - добавили в Минприроды.
 
РОССИЯПромышленностьЯКУТИЯАрхангельская областьМинприроды
 
 
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