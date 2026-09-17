https://1prime.ru/20260917/mintrans-873398625.html

Минтранс предложил бесплатно передавать регионам донный грунт

Минтранс предложил бесплатно передавать регионам донный грунт - 17.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил бесплатно передавать регионам донный грунт

Министерство транспорта России предложило бесплатно передавать регионам донный грунт для их нужд, соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:03+0300

2026-09-17T18:03+0300

2026-09-17T18:03+0300

россия

нижегородская область

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Министерство транспорта России предложило бесплатно передавать регионам донный грунт для их нужд, соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение, сообщило ведомство. "Минтранс предложил новый механизм использования донного грунта для развития инфраструктуры регионов. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение... Документ предусматривает безвозмездную передачу донного грунта регионам для государственных и муниципальных нужд", - говорится в сообщении. Проект направлен на оптимизацию применения грунта, который извлекают при работах на внутренних водных путях. Его принятие поможет сократить затраты на строительство крупных инвестиционных и социальных проектов. "После просушки, просеивания и удаления излишков органики грунт можно использовать для выравнивания и отсыпки территорий, формирования насыпей или обратной засыпки вокруг фундаментов и инженерных конструкций. При дополнительной обработке цементом или известью он подходит в качестве основания для дорожных покрытий", - добавили в Минтрансе. Такой механизм может быть применен при реконструкции судоходных шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области. В перспективе это позволит использовать добываемый грунт для развития речного туризма и создания объектов инфраструктуры, подчеркнули в министерстве.

нижегородская область

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россия, нижегородская область