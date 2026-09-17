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В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов
В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в министерство цифрового развития, связи и массовых... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T13:45+0300
2026-09-17T13:45+0300
2026-09-17T14:03+0300
россия
максут шадаев
минцифры
бизнес
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой проинформировать о подготовке поручения о пакетной подаче документов на меры соцподдержки при рождении ребенка.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минтруду обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на реализацию возможности одновременной (пакетной) подачи документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг для получения федеральных мер соцподдержки, предусмотренных в связи с рождением ребенка."Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проинформировать комитет о планируемой работе в рамках исполнения указанного поручения, а также представить перечень мер социальной поддержки, которые предполагается включить в процедуру пакетной подачи документов", - сказано в обращении на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.В профильном комитете также просят сообщить, предусматривается ли возможность формирования на портале "Госуслуги" персонализированного перечня мер социальной поддержки, право на которые возникает у конкретной семьи в связи с рождением ребенка, с учетом имеющихся в государственных информационных системах сведений."Считаем реализацию вышеуказанного поручения важным шагом в повышении доступности государственной поддержки семей с детьми, поскольку возможность оформить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки посредством одного обращения позволит сократить административную нагрузку на родителей и минимизировать риск неполучения полагающихся мер поддержки", - заключается в обращении.
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россия, максут шадаев, минцифры, бизнес, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры, Бизнес, Михаил Мишустин, Госдума
В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов
В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов на соцподдержку
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой проинформировать о подготовке поручения о пакетной подаче документов на меры соцподдержки при рождении ребенка.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил Минцифры
и Минтруду обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на реализацию возможности одновременной (пакетной) подачи документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг для получения федеральных мер соцподдержки, предусмотренных в связи с рождением ребенка.
"Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проинформировать комитет о планируемой работе в рамках исполнения указанного поручения, а также представить перечень мер социальной поддержки, которые предполагается включить в процедуру пакетной подачи документов", - сказано в обращении на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева
.
В профильном комитете также просят сообщить, предусматривается ли возможность формирования на портале "Госуслуги" персонализированного перечня мер социальной поддержки, право на которые возникает у конкретной семьи в связи с рождением ребенка, с учетом имеющихся в государственных информационных системах сведений.
"Считаем реализацию вышеуказанного поручения важным шагом в повышении доступности государственной поддержки семей с детьми, поскольку возможность оформить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки посредством одного обращения позволит сократить административную нагрузку на родителей и минимизировать риск неполучения полагающихся мер поддержки", - заключается в обращении.