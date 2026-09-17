https://1prime.ru/20260917/mintsifra-873388356.html

В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов

В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме попросили Минцифры проинформировать о пакетной подаче документов

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в министерство цифрового развития, связи и массовых... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T13:45+0300

2026-09-17T13:45+0300

2026-09-17T14:03+0300

россия

максут шадаев

минцифры

бизнес

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873388356.jpg?1789643020

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой проинформировать о подготовке поручения о пакетной подаче документов на меры соцподдержки при рождении ребенка.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минтруду обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на реализацию возможности одновременной (пакетной) подачи документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг для получения федеральных мер соцподдержки, предусмотренных в связи с рождением ребенка."Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проинформировать комитет о планируемой работе в рамках исполнения указанного поручения, а также представить перечень мер социальной поддержки, которые предполагается включить в процедуру пакетной подачи документов", - сказано в обращении на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.В профильном комитете также просят сообщить, предусматривается ли возможность формирования на портале "Госуслуги" персонализированного перечня мер социальной поддержки, право на которые возникает у конкретной семьи в связи с рождением ребенка, с учетом имеющихся в государственных информационных системах сведений."Считаем реализацию вышеуказанного поручения важным шагом в повышении доступности государственной поддержки семей с детьми, поскольку возможность оформить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки посредством одного обращения позволит сократить административную нагрузку на родителей и минимизировать риск неполучения полагающихся мер поддержки", - заключается в обращении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максут шадаев, минцифры, бизнес, михаил мишустин, госдума