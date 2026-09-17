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Картина Клода Моне может уйти с молотка на аукционе в Париже

Картина Клода Моне может уйти с молотка на аукционе в Париже - 17.09.2026, ПРАЙМ

Картина Клода Моне может уйти с молотка на аукционе в Париже

Картина известного французского импрессиониста Клода Моне из частной коллекции может уйти с молотка на аукционе в Париже в октябре, предварительно стоимость... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:20+0300

2026-09-17T16:20+0300

2026-09-17T16:20+0300

бизнес

мировая экономика

париж

франция

sotheby's

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Картина известного французского импрессиониста Клода Моне из частной коллекции может уйти с молотка на аукционе в Париже в октябре, предварительно стоимость полотна оценивается в 22-30 миллионов евро, сообщает аукционный дом Sotheby's. "В этом октябре Sotheby's представит в Париже Le Temps Retrouve: The Schlumberger Collection - одну из самых важных частных коллекций импрессионистского и модернистского искусства, когда-либо выставлявшихся на аукцион во Франции... Главным лотом станет монументальный шедевр Iris ("Ирис") (1924-1925 годы), написанный в последние годы жизни художника в Живерни и оцениваемый в 22-30 миллионов евро", - говорится в публикации на сайте аукционного дома. Кроме того, на аукционе будет представлена и другая картина художника, Saule pleureur ("Плакучая ива"), ее стоимость оценивается в диапазоне 9-12 миллионов евро. В рамках коллекции также будут выставлены на продажу работы символиста Гюстава Моро, постимпрессиониста Поля Сезанна и ряда других видных художников. Как отмечается в публикации, полотна, предлагаемые на продажу, не выставлялись на публике десятилетиями. Аукцион состоится 22 октября.

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бизнес, мировая экономика, париж, франция, sotheby's