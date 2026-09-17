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Курс юаня перешел к незначительному снижению днем в четверг - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня перешел к незначительному снижению днем в четверг
Курс юаня перешел к незначительному снижению днем в четверг - 17.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к незначительному снижению днем в четверг
Курс китайской валюты по отношению к российской после краткосрочного утреннего роста перешел к незначительному снижению днем в четверг, следует из данных... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:29+0300
2026-09-17T12:29+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после краткосрочного утреннего роста перешел к незначительному снижению днем в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.09 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,57 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,6 рубля. В четверг ожидается продолжение движения курса юаня в диапазоне 12,3-12,8 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом китайская валюта может попытаться перейти к росту на фоне ухудшения ожиданий по геополитике и в случае продолжения коррекции вниз цен на нефть. Впрочем, мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать переходу рубля на более низкие уровни", - продолжил эксперт. "Более того, у национальной валюты сохраняется определенный потенциал для восстановления - поддержу ей могут оказать сокращение покупок валюты по бюджетному правилу и постепенное восстановление предложения валюты со стороны экспортеров", - говорит он. Плюс к этому, на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 сентября, считает Зварич. "В такой ситуации юань на горизонте до конца месяца может сместиться к нижней границе обозначенного диапазона (12,3 рубля), а доллар - закрепиться в районе 82,5 рубля", - ожидает он.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
12:29 17.09.2026
 
Курс юаня перешел к незначительному снижению днем в четверг

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,57 рубля впервые с четверга

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после краткосрочного утреннего роста перешел к незначительному снижению днем в четверг, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.09 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,57 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,6 рубля.
В четверг ожидается продолжение движения курса юаня в диапазоне 12,3-12,8 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом китайская валюта может попытаться перейти к росту на фоне ухудшения ожиданий по геополитике и в случае продолжения коррекции вниз цен на нефть. Впрочем, мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать переходу рубля на более низкие уровни", - продолжил эксперт.
"Более того, у национальной валюты сохраняется определенный потенциал для восстановления - поддержу ей могут оказать сокращение покупок валюты по бюджетному правилу и постепенное восстановление предложения валюты со стороны экспортеров", - говорит он.
Плюс к этому, на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 сентября, считает Зварич.
"В такой ситуации юань на горизонте до конца месяца может сместиться к нижней границе обозначенного диапазона (12,3 рубля), а доллар - закрепиться в районе 82,5 рубля", - ожидает он.
 
РынокБогдан ЗваричПСБ
 
 
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