https://1prime.ru/20260917/mosbirzhi-873401827.html

Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57%

Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57%

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,57%, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:15+0300

2026-09-17T19:15+0300

2026-09-17T19:15+0300

экономика

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,57%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,57% - до 2 248,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,58%, до 824,18 пункта, индекс РТС - на 1,97%, до 838,3 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс