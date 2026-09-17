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Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57%
Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,57%, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:15+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,57%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,57% - до 2 248,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,58%, до 824,18 пункта, индекс РТС - на 1,97%, до 838,3 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций по итогам основной сессии упал на 1,57%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,57%, до 2248,87 пункта