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Мошенники предлагают пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенники предлагают пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека
Мошенники предлагают пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека - 17.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека
Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказали РИА Новости в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T02:48+0300
2026-09-17T02:48+0300
финансы
общество
банки
социальный фонд
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Пенсионерам звонят лжесотрудники Социального фонда России или органов соцзащиты, сообщая об открытии приема заявлений на разовую выплату ко Дню пожилого человека или "компенсацию за неиспользованные путевки", - рассказали там. Чтобы якобы оформить начисление "без визита в МФЦ", мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего смс-сообщения. В "Мошеловке" напоминают, что сотрудники Соцфонда и соцзащиты никогда не звонят с требованием назвать защитный код карты или смс-код. "Все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет Соцфонда. При поступлении подобных звонков немедленно завершите разговор и перезвоните на горячую линию Социального фонда России", - заключили там.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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финансы, общество , банки, социальный фонд
Финансы, Общество , Банки, Социальный фонд
02:48 17.09.2026
 
Мошенники предлагают пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека

"Мошеловка": мошенники предлагают пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Пенсионерам звонят лжесотрудники Социального фонда России или органов соцзащиты, сообщая об открытии приема заявлений на разовую выплату ко Дню пожилого человека или "компенсацию за неиспользованные путевки", - рассказали там.
Чтобы якобы оформить начисление "без визита в МФЦ", мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего смс-сообщения.
В "Мошеловке" напоминают, что сотрудники Соцфонда и соцзащиты никогда не звонят с требованием назвать защитный код карты или смс-код.
"Все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет Соцфонда. При поступлении подобных звонков немедленно завершите разговор и перезвоните на горячую линию Социального фонда России", - заключили там.
 
ФинансыОбществоБанкиСоциальный фонд
 
 
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