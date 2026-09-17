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В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 миллиона рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 миллиона рублей
В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 миллиона рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 миллиона рублей
Мошенники под предлогом якобы оформленной доверенности обманули 18-летнего молодого человека на 35,3 миллиона рублей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:59+0300
2026-09-17T14:59+0300
мошенничество
общество
россия
москва
мвд
мошенники
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом якобы оформленной доверенности обманули 18-летнего молодого человека на 35,3 миллиона рублей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась москвичка и сообщила, что мошенники обманули ее 18-летнего сына. По имеющимся данным, аферисты под видом работников различных ведомств позвонили молодому человеку и заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который под его данными может совершить преступления. "Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 35,3 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе. Полицейские в городе Жуковском задержали подозреваемую - 20-летнюю жительницу Подмосковья - которая забрала деньги у обманутого парня, перевела их в криптовалюту и отправила кураторам. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантка заключена под стражу.
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общество , россия, москва, мвд, мошенники
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МВД, МОШЕННИКИ
14:59 17.09.2026
 
В Москве мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 миллиона рублей

МВД: на востоке Москвы мошенники обманули 18-летнего парня на 35,3 миллиона рублей

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом якобы оформленной доверенности обманули 18-летнего молодого человека на 35,3 миллиона рублей на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась москвичка и сообщила, что мошенники обманули ее 18-летнего сына.
По имеющимся данным, аферисты под видом работников различных ведомств позвонили молодому человеку и заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который под его данными может совершить преступления.
"Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 35,3 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.
Полицейские в городе Жуковском задержали подозреваемую - 20-летнюю жительницу Подмосковья - которая забрала деньги у обманутого парня, перевела их в криптовалюту и отправила кураторам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантка заключена под стражу.
 
МошенничествоОбществоРОССИЯМОСКВАМВДМОШЕННИКИ
 
 
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