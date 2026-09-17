Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/msk-873406259.html
Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство
Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство - 17.09.2026, ПРАЙМ
Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство
Компания "Левел Мск", владеющая сервисом по приготовлению и доставке правильного питания Level Kitchen, заявила о намерении подать заявление о своем... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:04+0300
2026-09-17T21:06+0300
бизнес
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873406259.jpg?1789668386
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Компания "Левел Мск", владеющая сервисом по приготовлению и доставке правильного питания Level Kitchen, заявила о намерении подать заявление о своем банкротстве, следует из информации на Федресурсе. "ООО "Левел Мск"… уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО "Левел Мск" ИНН 7724457620 банкротом", - сказано в сообщении. В январе сообщалось, что операции по счетам сервиса Level Kitchen заблокированы, отрицательное сальдо налогового счета компании превышает 750 миллионов рублей. По данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая приостанавливала операции по счетам ООО "Левел Мск" с августа 2025 года из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, банки
Бизнес, Финансы, Банки
21:04 17.09.2026 (обновлено: 21:06 17.09.2026)
 
Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство

Владелец сервиса Level Kitchen "Левел Мск" заявил о намерении подать на банкротство

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Компания "Левел Мск", владеющая сервисом по приготовлению и доставке правильного питания Level Kitchen, заявила о намерении подать заявление о своем банкротстве, следует из информации на Федресурсе.
"ООО "Левел Мск"… уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО "Левел Мск" ИНН 7724457620 банкротом", - сказано в сообщении.
В январе сообщалось, что операции по счетам сервиса Level Kitchen заблокированы, отрицательное сальдо налогового счета компании превышает 750 миллионов рублей.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая приостанавливала операции по счетам ООО "Левел Мск" с августа 2025 года из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".
 
БизнесФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала