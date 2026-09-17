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Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство

Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство - 17.09.2026, ПРАЙМ

Владелец сервиса Level Kitchen заявил о намерении подать на банкротство

Компания "Левел Мск", владеющая сервисом по приготовлению и доставке правильного питания Level Kitchen, заявила о намерении подать заявление о своем... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:04+0300

2026-09-17T21:04+0300

2026-09-17T21:06+0300

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Компания "Левел Мск", владеющая сервисом по приготовлению и доставке правильного питания Level Kitchen, заявила о намерении подать заявление о своем банкротстве, следует из информации на Федресурсе. "ООО "Левел Мск"… уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО "Левел Мск" ИНН 7724457620 банкротом", - сказано в сообщении. В январе сообщалось, что операции по счетам сервиса Level Kitchen заблокированы, отрицательное сальдо налогового счета компании превышает 750 миллионов рублей. По данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая приостанавливала операции по счетам ООО "Левел Мск" с августа 2025 года из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".

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