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"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8"
"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8" - 17.09.2026, ПРАЙМ
"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8"
Компания-производитель ветеринарной вакцины "Мультикан-8" сообщила о проверке на производственной площадке после попадания в вакцину смертельного для собак... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:19+0300
2026-09-17T19:19+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания-производитель ветеринарной вакцины "Мультикан-8" сообщила о проверке на производственной площадке после попадания в вакцину смертельного для собак вируса Ауески. В среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. Позднее "Ветбиохим" сообщил РИА Новости, что начался процесс уничтожения серии вакцины, а также было приостановлено производство всех серий вакцины "Мультикан". "В данный момент на производственной площадке продолжаются большая техническая проверка и необходимые санитарные мероприятия, выясняются причины попадания вируса Ауески в 20-ю серию вакцины "Мультикан-8", - говорится в сообщении "Ветбиохима" в Telegram-канале. В компании отметили, что после выявления вируса Ауески в некоторых пробах "Мультикана-8" проводится проверка вакцины "Мультикан" всех серий, а также ведется работа с ветеринарными врачами. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали от вакцины "Мультикан-8".
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бизнес, общество , здоровье, сергей данкверт, россельхознадзор
Бизнес, Общество , Здоровье, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8"
"Ветбиохим" начал проверку на производстве после попадания вируса Ауески в "Мультикан-8"
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания-производитель ветеринарной вакцины "Мультикан-8" сообщила о проверке на производственной площадке после попадания в вакцину смертельного для собак вируса Ауески.
В среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. Позднее "Ветбиохим" сообщил РИА Новости, что начался процесс уничтожения серии вакцины, а также было приостановлено производство всех серий вакцины "Мультикан".
"В данный момент на производственной площадке продолжаются большая техническая проверка и необходимые санитарные мероприятия, выясняются причины попадания вируса Ауески в 20-ю серию вакцины "Мультикан-8", - говорится в сообщении "Ветбиохима" в Telegram-канале.
В компании отметили, что после выявления вируса Ауески в некоторых пробах "Мультикана-8" проводится проверка вакцины "Мультикан" всех серий, а также ведется работа с ветеринарными врачами.
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины.
"Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали от вакцины "Мультикан-8".