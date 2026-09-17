https://1prime.ru/20260917/multikan-8-873402309.html

"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8"

"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8" - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Ветбиохим" начал проверку на производстве вакцины "Мультикан-8"

Компания-производитель ветеринарной вакцины "Мультикан-8" сообщила о проверке на производственной площадке после попадания в вакцину смертельного для собак... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:19+0300

2026-09-17T19:19+0300

2026-09-17T19:23+0300

бизнес

общество

здоровье

сергей данкверт

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873402309.jpg?1789662193

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания-производитель ветеринарной вакцины "Мультикан-8" сообщила о проверке на производственной площадке после попадания в вакцину смертельного для собак вируса Ауески. В среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. Позднее "Ветбиохим" сообщил РИА Новости, что начался процесс уничтожения серии вакцины, а также было приостановлено производство всех серий вакцины "Мультикан". "В данный момент на производственной площадке продолжаются большая техническая проверка и необходимые санитарные мероприятия, выясняются причины попадания вируса Ауески в 20-ю серию вакцины "Мультикан-8", - говорится в сообщении "Ветбиохима" в Telegram-канале. В компании отметили, что после выявления вируса Ауески в некоторых пробах "Мультикана-8" проводится проверка вакцины "Мультикан" всех серий, а также ведется работа с ветеринарными врачами. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали от вакцины "Мультикан-8".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , здоровье, сергей данкверт, россельхознадзор