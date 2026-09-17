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МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7%
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7% - 17.09.2026, ПРАЙМ
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7%
Темпы роста мирового ВВП во втором квартале текущего года замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:01+0300
2026-09-17T09:01+0300
2026-09-17T09:01+0300
мировая экономика
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азия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Темпы роста мирового ВВП во втором квартале текущего года замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ).
"Темпы роста мирового реального ВВП снизились до 0,7% во втором квартале 2026 года с 0,8% в первом квартале 2026 года (-0,1 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что за последние шесть кварталов показатель роста мировой экономии в среднем составлял 0,8%.
Рост экономики Европы в прошлом квартале составил 0,6% после нулевой динамики в первом квартале, в то время как темпы роста в Азии замедлились до 0,9% с 1,3%. В Северной и Южной Америке показатель остался на уровне предшествовавшего квартала в 0,5%, в Африке он увеличился до 1,6% с 1,3%, а в Океании - до 0,5% с 0,4%.
Вклад в общемировой рост внесла в основном Азия (0,4 процентного пункта). На долю Европы, Северной и Южной Америки и Африки пришлось по 0,1 процентного пункта, уточняется в релизе.
Рост ВВП развитых стран за отчетный период увеличился до 0,5% с 0,4% в первом квартале, в то время как темпы роста показателя в странах с развивающейся экономикой замедлились до 0,9% с 1,1%.
В соответствии с этим, вклад развитых стран в мировой экономический рост вырос до 0,2 процентного пункта во втором квартале с 0,1 процентного пункта в первом, а вклад стран с развивающейся экономикой снизился до 0,5 процентного пункта с 0,7 процентного пункта.
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мировая экономика, европа, азия, южная америка, мвф
Мировая экономика, ЕВРОПА, АЗИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, МВФ
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7%
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Темпы роста мирового ВВП во втором квартале текущего года замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ).
"Темпы роста мирового реального ВВП снизились до 0,7% во втором квартале 2026 года с 0,8% в первом квартале 2026 года (-0,1 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что за последние шесть кварталов показатель роста мировой экономии в среднем составлял 0,8%.
Рост экономики Европы в прошлом квартале составил 0,6% после нулевой динамики в первом квартале, в то время как темпы роста в Азии замедлились до 0,9% с 1,3%. В Северной и Южной Америке показатель остался на уровне предшествовавшего квартала в 0,5%, в Африке он увеличился до 1,6% с 1,3%, а в Океании - до 0,5% с 0,4%.
Вклад в общемировой рост внесла в основном Азия (0,4 процентного пункта). На долю Европы, Северной и Южной Америки и Африки пришлось по 0,1 процентного пункта, уточняется в релизе.
Рост ВВП развитых стран за отчетный период увеличился до 0,5% с 0,4% в первом квартале, в то время как темпы роста показателя в странах с развивающейся экономикой замедлились до 0,9% с 1,1%.
В соответствии с этим, вклад развитых стран в мировой экономический рост вырос до 0,2 процентного пункта во втором квартале с 0,1 процентного пункта в первом, а вклад стран с развивающейся экономикой снизился до 0,5 процентного пункта с 0,7 процентного пункта.