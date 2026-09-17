Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/mvf-873376400.html
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7%
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7% - 17.09.2026, ПРАЙМ
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7%
Темпы роста мирового ВВП во втором квартале текущего года замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:01+0300
2026-09-17T09:01+0300
мировая экономика
европа
азия
южная америка
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873376400.jpg?1789624908
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Темпы роста мирового ВВП во втором квартале текущего года замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ). "Темпы роста мирового реального ВВП снизились до 0,7% во втором квартале 2026 года с 0,8% в первом квартале 2026 года (-0,1 процентных пункта)", - говорится в сообщении. Отмечается также, что за последние шесть кварталов показатель роста мировой экономии в среднем составлял 0,8%. Рост экономики Европы в прошлом квартале составил 0,6% после нулевой динамики в первом квартале, в то время как темпы роста в Азии замедлились до 0,9% с 1,3%. В Северной и Южной Америке показатель остался на уровне предшествовавшего квартала в 0,5%, в Африке он увеличился до 1,6% с 1,3%, а в Океании - до 0,5% с 0,4%. Вклад в общемировой рост внесла в основном Азия (0,4 процентного пункта). На долю Европы, Северной и Южной Америки и Африки пришлось по 0,1 процентного пункта, уточняется в релизе. Рост ВВП развитых стран за отчетный период увеличился до 0,5% с 0,4% в первом квартале, в то время как темпы роста показателя в странах с развивающейся экономикой замедлились до 0,9% с 1,1%. В соответствии с этим, вклад развитых стран в мировой экономический рост вырос до 0,2 процентного пункта во втором квартале с 0,1 процентного пункта в первом, а вклад стран с развивающейся экономикой снизился до 0,5 процентного пункта с 0,7 процентного пункта.
европа
азия
южная америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, азия, южная америка, мвф
Мировая экономика, ЕВРОПА, АЗИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, МВФ
09:01 17.09.2026
 
МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7%

МВФ: темпы роста мирового ВВП замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Темпы роста мирового ВВП во втором квартале текущего года замедлились до 0,7% с 0,8% в первом квартале, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ).
"Темпы роста мирового реального ВВП снизились до 0,7% во втором квартале 2026 года с 0,8% в первом квартале 2026 года (-0,1 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что за последние шесть кварталов показатель роста мировой экономии в среднем составлял 0,8%.
Рост экономики Европы в прошлом квартале составил 0,6% после нулевой динамики в первом квартале, в то время как темпы роста в Азии замедлились до 0,9% с 1,3%. В Северной и Южной Америке показатель остался на уровне предшествовавшего квартала в 0,5%, в Африке он увеличился до 1,6% с 1,3%, а в Океании - до 0,5% с 0,4%.
Вклад в общемировой рост внесла в основном Азия (0,4 процентного пункта). На долю Европы, Северной и Южной Америки и Африки пришлось по 0,1 процентного пункта, уточняется в релизе.
Рост ВВП развитых стран за отчетный период увеличился до 0,5% с 0,4% в первом квартале, в то время как темпы роста показателя в странах с развивающейся экономикой замедлились до 0,9% с 1,1%.
В соответствии с этим, вклад развитых стран в мировой экономический рост вырос до 0,2 процентного пункта во втором квартале с 0,1 процентного пункта в первом, а вклад стран с развивающейся экономикой снизился до 0,5 процентного пункта с 0,7 процентного пункта.
 
Мировая экономикаЕВРОПААЗИЯЮЖНАЯ АМЕРИКАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала