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На Украине насчитали 107 депутатов, обвиняемых в коррупции

На Украине насчитали 107 депутатов, обвиняемых в коррупции - 17.09.2026, ПРАЙМ

На Украине насчитали 107 депутатов, обвиняемых в коррупции

Обвинения, связанные с коррупцией, с 24 февраля 2022 года предъявлены 107 депутатам Верховной рады, областных и городских советов на Украине, подсчитало РИА... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:54+0300

2026-09-17T09:54+0300

2026-09-17T09:54+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Обвинения, связанные с коррупцией, с 24 февраля 2022 года предъявлены 107 депутатам Верховной рады, областных и городских советов на Украине, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом суд вынес обвинительный приговор только в отношении 32 депутатов. Это составляет примерно 30% от общего числа депутатов, которые были замешаны в коррупционных скандалах. По информации НАБУ, среди наиболее типичных коррупционных нарушений депутатов - присвоение и растрата имущества, получение неправомерной выгоды, злоупотребление властью, недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Украинский политический истеблишмент не перестают потрясать скандалы, что, по мнению экспертов, говорит о крайней коррупционности киевского режима. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В сентябре взаимными обвинениями обменялись руководители НАБУ, САП и генпрокуратуры Украины. НАБУ и САП сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, в свою очередь, заявил о предъявлении обвинений главе НАБУ Семену Кривоносу, а также лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко.

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общество , мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, набу