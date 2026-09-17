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Налоговая закрывает московскую компанию блогера Косенко

Налоговая закрывает московскую компанию блогера Косенко - 17.09.2026, ПРАЙМ

Налоговая закрывает московскую компанию блогера Косенко

Налоговая служба приняла решение об исключении компании блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, из Единого государственного реестра... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:38+0300

2026-09-17T22:38+0300

2026-09-17T22:38+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Налоговая служба приняла решение об исключении компании блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), что приведет к закрытию фирмы, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, блогер в 2023 году в Москве учредил компанию "Продюсерский центр Сергея Косенко". Основной вид деятельности фирмы - в сфере связей с общественностью. Налоговая служба 16 сентября приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. В январе Косенко был оштрафован на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Кроме того, в России он заочно арестован по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и в неисполнении обязанностей по воспитанию, а также объявлен в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, которое блогер опубликовал в начале 2024 года, находясь за границей. На кадрах Косенко бросает двухмесячного ребенка в снег. После того, как председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, Косенко опубликовал на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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