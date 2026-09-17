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Нацбанк Украины второй раз за два месяца повысил учетную ставку - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Нацбанк Украины второй раз за два месяца повысил учетную ставку
Нацбанк Украины второй раз за два месяца повысил учетную ставку - 17.09.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Украины второй раз за два месяца повысил учетную ставку
Национальный банк Украины (НБУ) второй раз за последние два месяца повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, увеличив ее до 16%, сообщили в пресс-службе | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:37+0300
2026-09-17T15:37+0300
финансы
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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) второй раз за последние два месяца повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, увеличив ее до 16%, сообщили в пресс-службе регулятора. НБУ 30 июля повысил учетную ставку до 15,5% с 15% из-за ускорения инфляции и усиления фундаментального ценового давления. "Для поддержания привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 16%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. По информации регулятора, в августе потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом измерении, превысив траекторию июльского прогноза НБУ. Это, в частности связано с подорожанием топлива. "Базовая инфляция на протяжении последних месяцев оставалась на высоком уровне. Фундаментальное ценовое давление подпитывает дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности на электроэнергию, логистику и оплату труда. Инфляционные ожидания экономических агентов также были повышены", - отметили в НБУ. Регулятор рассчитывает, что инфляция начнет замедляться в 2027 году. Учетная ставка на Украине долгое время держалась на уровне 13%. В декабре 2024 года она была повышена до 13,5%, в январе 2025 года - до 14,5%, а в марте - до 15,5%, и с тех пор сохранялась на этом уровне до снижения в январе текущего года до 15%.
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финансы, банки, украина, нацбанк украины, нбу, нацбанк
Финансы, Банки, УКРАИНА, Нацбанк Украины, НБУ, Нацбанк
15:37 17.09.2026
 
Нацбанк Украины второй раз за два месяца повысил учетную ставку

Нацбанк Украины второй раз за два месяца повысил учетную ставку до 16%

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) второй раз за последние два месяца повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, увеличив ее до 16%, сообщили в пресс-службе регулятора.
НБУ 30 июля повысил учетную ставку до 15,5% с 15% из-за ускорения инфляции и усиления фундаментального ценового давления.
"Для поддержания привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 16%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
По информации регулятора, в августе потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом измерении, превысив траекторию июльского прогноза НБУ. Это, в частности связано с подорожанием топлива.
"Базовая инфляция на протяжении последних месяцев оставалась на высоком уровне. Фундаментальное ценовое давление подпитывает дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности на электроэнергию, логистику и оплату труда. Инфляционные ожидания экономических агентов также были повышены", - отметили в НБУ.
Регулятор рассчитывает, что инфляция начнет замедляться в 2027 году.
Учетная ставка на Украине долгое время держалась на уровне 13%. В декабре 2024 года она была повышена до 13,5%, в январе 2025 года - до 14,5%, а в марте - до 15,5%, и с тех пор сохранялась на этом уровне до снижения в январе текущего года до 15%.
 
ФинансыБанкиУКРАИНАНацбанк УкраиныНБУНацбанк
 
 
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