Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/nbc-873403942.html
СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном
СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном - 17.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном
Почти все законодатели-демократы в сенате США потребовали от Пентагона отчитаться обо всех расходах на конфликт с Ираном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:56+0300
2026-09-17T19:57+0300
мировая экономика
иран
сша
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/77/841257757_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_5464115ef238fafc637bb7b9a232b6f9.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Почти все законодатели-демократы в сенате США потребовали от Пентагона отчитаться обо всех расходах на конфликт с Ираном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо, подписанное 46 американскими законодателями. Пентагон ранее опубликовал доклад генерального инспектора ведомства, в котором говорится, что военная операция США "Эпическая ярость" за первые четыре месяца обошлась в 33,4 миллиарда долларов. Однако, как отмечает телеканал, ведомство не раскрыло общую стоимость конфликта, включая расходы на восстановление военных баз и восполнение боеприпасов. "Почти вся фракция демократической партии в сенате требует от министра обороны Пита Хегсета предоставить конгрессу полный отчет о расходах на войну с Ираном на фоне растущего недовольства тем, что Пентагон не предоставляет полной информации о конфликте и его финансовых последствиях", - говорится в публикации. В письме, направленном Хегсету, 46 из 47 сенаторов-демократов потребовали раскрыть все расходы на операцию против Ирана и указать, на что были направлены средства. Лишь сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман отказался поддержать инициативу. По словам Феттермана, его взгляды насчет действий США в Иране расходятся с позицией других сенаторов от демократической партии. Белый дом 24 июня запросил у конгресса еще 87,6 миллиарда долларов, в том числе 67,1 миллиарда для Пентагона. Из них 21 миллиард планируется направить на боеприпасы.
https://1prime.ru/20260917/kitay-873396889.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/77/841257757_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_bc62bd32451debea5882621d72c9fbe6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, пит хегсет
Мировая экономика, ИРАН, США, Пит Хегсет
19:56 17.09.2026 (обновлено: 19:57 17.09.2026)
 
СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном

NBC: демократы в сенате США потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном

CC BY 2.0 / gregwest98 / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
CC BY 2.0 / gregwest98 / Pentagon
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Почти все законодатели-демократы в сенате США потребовали от Пентагона отчитаться обо всех расходах на конфликт с Ираном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо, подписанное 46 американскими законодателями.
Пентагон ранее опубликовал доклад генерального инспектора ведомства, в котором говорится, что военная операция США "Эпическая ярость" за первые четыре месяца обошлась в 33,4 миллиарда долларов. Однако, как отмечает телеканал, ведомство не раскрыло общую стоимость конфликта, включая расходы на восстановление военных баз и восполнение боеприпасов.
"Почти вся фракция демократической партии в сенате требует от министра обороны Пита Хегсета предоставить конгрессу полный отчет о расходах на войну с Ираном на фоне растущего недовольства тем, что Пентагон не предоставляет полной информации о конфликте и его финансовых последствиях", - говорится в публикации.
В письме, направленном Хегсету, 46 из 47 сенаторов-демократов потребовали раскрыть все расходы на операцию против Ирана и указать, на что были направлены средства. Лишь сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман отказался поддержать инициативу. По словам Феттермана, его взгляды насчет действий США в Иране расходятся с позицией других сенаторов от демократической партии.
Белый дом 24 июня запросил у конгресса еще 87,6 миллиарда долларов, в том числе 67,1 миллиарда для Пентагона. Из них 21 миллиард планируется направить на боеприпасы.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
"Китай застал всех врасплох": на Западе назвали главный урок войны с Ираном
17:17
 
Мировая экономикаИРАНСШАПит Хегсет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала