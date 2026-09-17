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СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном

СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: в сенате потребовали от Пентагона раскрыть расходы на войну с Ираном

Почти все законодатели-демократы в сенате США потребовали от Пентагона отчитаться обо всех расходах на конфликт с Ираном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:56+0300

2026-09-17T19:56+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Почти все законодатели-демократы в сенате США потребовали от Пентагона отчитаться обо всех расходах на конфликт с Ираном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо, подписанное 46 американскими законодателями. Пентагон ранее опубликовал доклад генерального инспектора ведомства, в котором говорится, что военная операция США "Эпическая ярость" за первые четыре месяца обошлась в 33,4 миллиарда долларов. Однако, как отмечает телеканал, ведомство не раскрыло общую стоимость конфликта, включая расходы на восстановление военных баз и восполнение боеприпасов. "Почти вся фракция демократической партии в сенате требует от министра обороны Пита Хегсета предоставить конгрессу полный отчет о расходах на войну с Ираном на фоне растущего недовольства тем, что Пентагон не предоставляет полной информации о конфликте и его финансовых последствиях", - говорится в публикации. В письме, направленном Хегсету, 46 из 47 сенаторов-демократов потребовали раскрыть все расходы на операцию против Ирана и указать, на что были направлены средства. Лишь сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман отказался поддержать инициативу. По словам Феттермана, его взгляды насчет действий США в Иране расходятся с позицией других сенаторов от демократической партии. Белый дом 24 июня запросил у конгресса еще 87,6 миллиарда долларов, в том числе 67,1 миллиарда для Пентагона. Из них 21 миллиард планируется направить на боеприпасы.

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мировая экономика, иран, сша, пит хегсет