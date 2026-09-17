https://1prime.ru/20260917/nbka-873373912.html
В НБКИ рассказали о снижении среднего размера потребительского кредита
В НБКИ рассказали о снижении среднего размера потребительского кредита - 17.09.2026, ПРАЙМ
В НБКИ рассказали о снижении среднего размера потребительского кредита
Средний размер потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 13,1%, до 180,3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T07:28+0300
2026-09-17T07:28+0300
2026-09-17T07:28+0300
финансы
банки
россия
москва
санкт-петербург
хмао
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873373912.jpg?1789619289
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 13,1%, до 180,3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180,3 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% (в августе 2025 года – 207,5 тысячи рублей), а с предыдущим месяцем – на 2,9% (в июле 2026 года – 185,7 тысячи рублей)", – говорится в пресс-релизе.
Наибольший средний размер выданных потребкредитов среди 30 лидеров в этом сегменте в августе был отмечен в Москве (312,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (281,4 тысячи), Московской (248,4 тысячи) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (211,7 тысячи) областях, а также в Татарстане (206,1 тысячи рублей).
Что касается динамики, то самое серьезное сокращение среднего размера кредита в прошлом месяце по сравнению с тем же периодом 2025 года продемонстрировали Москва (-19,6%), Приморский (-16,8%), Красноярский (-16,8%) и Ставропольский (-16,6%) края, а также Московская область (-15,5%).
Меньше всего показатель за год сократился в Пермском (-2,3%) и Забайкальском (-2,7%) краях, Удмуртии (-5%), а также Омской области (-5,3%) и Алтайском крае (-6%).
"В последнее время средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 170–190 тысяч рублей. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
При одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем, добавил он.
москва
санкт-петербург
хмао
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, москва, санкт-петербург, хмао, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ХМАО, Алексей Волков, НБКИ
В НБКИ рассказали о снижении среднего размера потребительского кредита
НБКИ: средний размер потребительского кредита в России в августе снизился на 13,1%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в августе снизился в годовом выражении на 13,1%, до 180,3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180,3 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% (в августе 2025 года – 207,5 тысячи рублей), а с предыдущим месяцем – на 2,9% (в июле 2026 года – 185,7 тысячи рублей)", – говорится в пресс-релизе.
Наибольший средний размер выданных потребкредитов среди 30 лидеров в этом сегменте в августе был отмечен в Москве (312,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (281,4 тысячи), Московской (248,4 тысячи) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (211,7 тысячи) областях, а также в Татарстане (206,1 тысячи рублей).
Что касается динамики, то самое серьезное сокращение среднего размера кредита в прошлом месяце по сравнению с тем же периодом 2025 года продемонстрировали Москва (-19,6%), Приморский (-16,8%), Красноярский (-16,8%) и Ставропольский (-16,6%) края, а также Московская область (-15,5%).
Меньше всего показатель за год сократился в Пермском (-2,3%) и Забайкальском (-2,7%) краях, Удмуртии (-5%), а также Омской области (-5,3%) и Алтайском крае (-6%).
"В последнее время средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 170–190 тысяч рублей. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
При одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем, добавил он.